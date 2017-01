Favoriten zunÃ¤chst in einer Gruppe

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Am Sonnabend ist es wieder so weit. Stimmungsvolle Hallenfußball-Atmosphäre mit Hochspannung, ergänzt durch zahlreiche Showelemente, ist beim traditionellen Fußball-Turnier des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, dem 15. Giebelsee-Cup, garantiert.

Seit einigen Tagen ist der Giebelsee-Cup in aller Munde. Wer holt sich den Pott, wer blamiert sich, gibt es Überraschungen oder setzen sich am Ende die Favoriten durch?

Ab 14 Uhr vollziehen die Fußballer des Doppeldorfs mit ihren Gästen traditionell den offiziellen Start ins neue Fußball-Jahr. In der Giebelsee-Sporthalle in Petershagen wird an diesem Nachmittag der mittlerweile 15. Cup-Sieger ermittelt. Das ehrenamtliche Organisations-Team der Abteilung Fußball der Blau-Weißen hat, wie schon in all den Jahren zuvor, erneut ein abwechslungs-reiches sowie sportlich-kulturelles Programm auf die Beine gestellt. Die Fans können sich auf spannende Turnier-Spiele und eine Fußball-Show mit zahlreichen Überraschungen freuen.

Der erste offizielle Anpfiff ertönt um 14.30 Uhr. Nach zwölf Vorrundenspielen werden ab 18 Uhr die Endspiel-Gegner in den beiden Halbfinal-Partien ermittelt sowie in direkten Vergleichen die Plätze drei bis acht ausgespielt. Am Ende, zur großen feierlichen Siegerehrung, erhält nicht nur der Sieger seinen verdienten Preis. Beim Giebelsee-Cup in Petershagen-Eggersdorf gibt es für alle acht Mannschaften Urkunden, Pokale und Preise. Zusätzlich werden natürlich wie immer auch der Torschützenkönig, der Beste Spieler und der Beste Torwart (nach Trainer-Wahl) ausgezeichnet.

Cup-Verteidiger ist der BSV Eintracht Mahlsdorf aus der Berlin-Liga. Die sind nach der Hinrunde Vierte ihrer Liga und spielen in der Vorrunden-Gruppe A gegen den Gastgeber SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (Landesliga Süd), Rot-Weiß Neuenhagen (Ostbrandenburgliga) sowie SG Bruchmühle (Landesklasse Ost). Die Bruchmühler haben bisher bei jeder Auflage des Turniers teilgenommen.

Sehr interessant ist die zweite Vorrundengruppe, in der gleich drei Oberligisten an den Start gehen. Der SV Victoria Seelow, Germania Schöneiche und der FC Strausberg bilden gemeinsam mit Frankonia Wernsdorf aus der Landesklasse Ost hier das Teilnehmerfeld. "Wir sind natürlich krasser Außenseiter, das wissen wir", sagt der Präsident von Frankonia, Michael Beyes. "Das ist immer so salopp gesagt, wir wollen nur unseren Spaß haben. Bei uns liegt aber das Hauptaugenmerk der Saison in der Landesklasse. Wir sind Herbstmeister und wollen auch am Ende der Saison auf Platz eins der Tabelle stehen. Der Aufstieg ist ganz klar unser Ziel", sagt Beyes und berichtet auch von einer wichtigen personellen Veränderung. Mit dem Trainingsauftakt am 17. Januar wird die Mannschaft einen neuen Cheftrainer haben. Ronny Huppert, ehemals Germania Schöneiche, soll die Mannschaft zum Meistertitel führen. Und der Präsident hat noch ein weiteres Saisonziel im Blick. "Wir könnten zum dritten Mal in Folge den Kreispokal Dahme/Fläming gewinnen. Das wäre in unserem Fußballkreis natürlich etwas ganz Besonderes." Dementsprechend hat der Verein auch seinen Spielern die Wahl gelassen, ob sie tatsächlich in der Halle spielen wollen. "Einige unserer Leistungsträger werden eventuell gar nicht mit dabei sein", sagt Beyes und nennt in diesem Zusammenhang auch die gewisse Verletzungsgefahr die der Hallenboden bietet. Übrigens wird Huppert beim Turnier noch nicht auf der Bank sitzen.

Während bei Frankonia Wernsdorf die neue Personalie bekannt ist, bleibt die Frage nach dem Cheftrainer beim Gastgeber weiter offen. René Zampich hatte seinen Stuhl als Trainer geräumt. Sven Lemke wird die Mannschaft beim Turnier betreuen.

Seit dem Turnierstart 2002 eroberte fünfmal der FC Strausberg (2003, 2004, 2008, 2009 und 2014) den Giebelsee-Cup, drei Pokalsiege gelangen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (2002, 2006 und 2010), zweimal durfte Eintracht Mahlsdorf (2013 und 2016) jubeln, 2007 gewann Germania Schöneiche den Pott, 2011 der MSV Rüdersdorf, 2012 Hertha 03 Zehlendorf und 2015 Victoria Seelow.

Somit könnte der FC Strausberg oder Eintracht Mahlsdorf beim 15. Fußball-Giebelsee-Cup zum dritten Mal den aktuellen Pott gewinnen. Dann könnten sie ihn behalten. Pokal Nummer eins wanderte 2008 bereits nach Strausberg. Oder reiht sich eventuell 2017 ein achtes Team in die Sieger-Listen ein? Vielleicht sogar Cup-Neuling Frankonia Wernsdorf?

Den Premieren-Giebelsee-Cup gab es übrigens am 27. Dezember 2002 in der damals neu erbauten Giebelsee-Sporthalle in Petershagen-Eggersdorf. Nur im Jahr 2005 gab es dieses traditionelle Fußball-Turnier nicht, wegen der Umstellung Freitag-Abend auf Sonnabend. Seit dem 7. Cup wird weiter um den zweiten Wanderpokal gespielt. Nach dreimaligem Gewinn (2003, 2004 und 2008) steht der erste Pott für immer in der Vereinsvitrine des FC Strausberg.

Inzwischen wurden auch Teile aus dem Showprogramm bekannt. Auftreten wird u. a. die Ballkünstelerin Aylin Yaren. Besondere mediale Aufmerksamkeit erhielt die Berlinerin 2007, nachdem sie beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio Bayern-Star Franck Ribéry mit 4:3 das Nachsehen gab. Sie wird zeigen, was alles mit dem Ball möglich ist.

Die Eintrittskarten kosten 10 Euro. Ab 13 Uhr ist die Tageskasse an der Giebelsee-Halle geöffnet.