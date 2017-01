Neuer Schauspieldirektor an den ubs

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Regisseur und Schauspieler André Nicke wird im September neuer Schauspieldirektor an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs). Er löst damit Olaf Hilliger ab, dessen Vertrag im Herbst ausläuft. Das bestätigten die Schwedter Bühnen. Nicke, der dort bereits ein Jugendstück und das Drama "Ewig jung" inszeniert hat, ist 1966 in Bautzen geboren und hat selber schauspielerische Erfahrung. Schließlich studierte er Darstellende Kunst an der Hochschule "Ernst Busch" in Berlin und arbeitete am Stadttheater Cöpenick.