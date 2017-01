Angeklagter soll AnschlÃ¤ge angedroht haben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Am zweiten Tag des Terrorprozesses vor dem Berliner Kammergericht ging es um Aussagen des Angeklagten gegenüber der Polizei. Während der Vernehmung berichtete er freimütig über seineAufgabe im IS.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542420/

Es ist ein Glücksfall für die Ermittler, dass ein Terrorverdächtiger ein Geständnis ablegt. Zehn Stunden wurde Shaas Al M. nach seiner Festnahme im März von einem Brandenburger LKA-Beamten verhört, und der mutmaßliche Dschihadist zeigte sich währenddessen immer gesprächiger. Am Ende hatte der Polizist ein detailliertes Bild, wie der Angeklagte in die Fänge des Islamischen Staates geriet.

"Er nannte uns viele Details und konkrete Namen", schildert der Ermittler am Donnerstag vor dem Berliner Kammergericht. Auch die Beziehungen zu IS-Kontaktleuten schälten sich heraus. Dabei ist der Fall durchaus tragisch. Schon als Schüler wurde Al M. von einem radikalen Imam manipuliert. Der Geistliche blieb bis zum Schluss sein wichtigster Ansprechpartner bei der Terrororganisation.

In dem Prozess wird dem 20-jährigen Al M. nicht nur dieMitgliedschaft im IS vorgeworfen, sondern auch die Planung von Attentaten in Deutschland. Durch Zeugenaussagen und abgehörte Telefonate soll nachgewiesen werden, dass er konkrete Orte für Terroranschläge ausgespäht und mehrfach gedroht hatte, selbst loszuschlagen.

Aus der Vernehmung geht hervor, dass Al M. rund zweieinhalb Jahre bewaffnete Dienste für die Truppen des Islamischen Staates in seiner Heimatregion, der Provinz Deir ez-Zor im Osten Syriens, leistete. Laut der Aussage soll auch ein Bruder des Angeklagten, der insgesamt zwölf Geschwister hat, für den IS gearbeitet und Waffen transportiert haben. Gegenüber der Polizei schilderte Al M. zudem Kriegsgräuel, die er mit eigenen Augen gesehen hatte: So war er dabei, wie ein Soldat des Assad-Regimes geköpft wurde.

Im August dann sei der Angeklagte über Griechenland, Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland gekommen, berichtet der LKA-Beamte. Während viele Flüchtlinge einen kräftezehrenden Marsch absolvierten, gelangte Al M. zusammen mit dem Schwager und einem weiteren Bekannten schnell über Schleuserfahrten an die deutsche Grenze. Untergebracht war er danach in der zentralen Aufnahmestelle in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sowie in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), hielt sich aber auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen auf.

In Brandenburg lieferten Mitbewohner - allen voran der Bekannte, der ihn auf der Flucht begleitete - entscheidende Hinweise an die Polizei. Dieser ist wichtigster Zeuge der Anklage. Bei einem Spaziergang am Berliner Hauptbahnhof soll Al M. ihm offenbart haben, er würde dort gerne eine Waffe ziehen und "Allahu Akbar" rufen. Mit dieser Aussage konfrontiert, sprach Al M. in der Vernehmung von "Spaß". Gegenüber Glaubensbrüdern soll der Angeklagte erwähnt haben, dass ihn der IS zu Anschlägen aufgefordert habe. Als Druckmittel sei die Familie in Syrien benutzt worden. Diese werde man töten, wenn er nicht handle, berichtete al-M. den Ermittlern.

Nur eine Vollmitgliedschaft im IS habe der Angeklagte abgestritten, sagt der LKA-Beamte. Er habe angeblich keinen "Treueschwur" geleistet und auch keine Bezahlung erhalten. Der Prozess wird Mittwoch fortgesetzt.