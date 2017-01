Amtsgericht verurteilt Netzaktivistin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg ist am Donnerstag wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten muss die 48-Jährige insgesamt 600 Euro zahlen, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die in Fürstenberg (Oberhavel) lebende Publizistin, die im kommenden Jahr für die Brandenburger Linkspartei in den Bundestagswahlkampf zieht, eine Polizistin während einer Demonstration in Berlin verletzt hatte.