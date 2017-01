US-amerikanischer Truppentransport nach Polen beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der Anblick US-amerikanischer Soldaten, Panzer und anderen Militärgeräts wird für viele Brandenburger in den kommenden Tagen zum Alltag gehören. Denn bei einer der größten Truppenverlegungen der Amerikaner in Europa seit Langem wird eine gesamte Brigade mit rund 4200 Soldaten, fast 400 gepanzerten Fahrzeugen und jeder Menge weiteren Geräts in die polnische Grenzregion verlegt.