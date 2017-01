Das Ziel verfehlt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Da ist es wieder passiert: Ein elfjähriger Schüler ist von einem Busfahrer am Ende seiner Tour vor die Tür gesetzt worden und musste fünf Kilometer nach Hause laufen. Schlagzeilen wie diese sind für Brandenburger nicht neu: Vor sechs Jahren wird eine Jugendliche bei minus 16 Grad Celsius in Königs Wusterhausen aus dem Zug geworfen. Sie hat zwar Geld für eine Fahrkarte mit - nur zwei Euro zu wenig. Im uckermärkischen Casekow bleiben zwei Jugendliche 2012 frierend auf dem Bahnsteig zurück, weil der Zug angeblich überfüllt und die Türen defekt sind. In Pritzwalk weigert sich 2011 ein Kundenbetreuer den Zug zu stoppen, nachdem eine Mutter beim Aussteigen noch den Kinderwagen, aber nicht mehr ihr Kind aus dem Waggon holen kann.