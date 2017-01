Bremser in Potsdam

artikel-ansicht/dg/0/

Es sind aber weder die Cottbuser, noch die Frankfurter, die Sand ins Fusionsgetriebe streuen. Die Bremser sitzen im Kulturministerium, wo die Vorstellung, was das neue Landesmuseum leisten kann, an der Realität vorbeigeht. Die Fusionierenden verzweifeln an der irrationalen Vorstellung aus Potsdam, das Landesmuseum müsse ein Garant für Blockbuster-Ausstellungen werden. Was auf tragisch-peinliche Weise Sachverstand vermissen lässt. Ausstellungen mit den ganz großen Namen ziehen zwar Publikum, sind für das Landesmuseum finanziell aber nicht machbar. Zum anderen zeigen die Vorstellungen in Potsdam, wie wenig man dort von den eigenen Schätzen weiß. Frankfurt und Cottbus haben die mit Abstand größte und wichtigste Sammlung ostdeutscher Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie blind muss man sein, um nicht zu sehen, dass es allein dieses Pfund ist, mit dem das neue Landesmuseum wuchern muss und kann.