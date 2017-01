Ãœberraschende Einsichten zum Jahresbeginn

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Jahr beginnt landespolitisch mit einem brisanten Eingeständnis aus der rot-roten Führungsriege: Linken-Fraktionschef Christoffers spricht erstmals von der Instabilität des brandenburgischen Bildungssystems. Abgesehen von der eigenartigen Wortwahl ist dies eine überraschende selbstkritische Einsicht. Feiern sich die Regierungsfraktionen doch sonst immer für ihre weitsichtige Bildungspolitik, für die steigenden Ausgaben in diesem Bereich und die hohe Zahl neu eingestellter Lehrkräfte.

Christoffers hat jedoch erkannt, dass es mit den bisherigen Mitteln nicht gelungen ist, Unterrichtsausfall zu verhindern und Kontinuität in die Schulen zu bringen. Er spricht sich deshalb für Entlastungen der älteren Lehrer aus. In den Nachbarländern hat man längst auf die besondere Situation Ostdeutschlands mit den überalterten Lehrkörpern und den daraus resultierenden Problemen, etwa dem hohen Krankenstand, reagiert und ist diesem Teil der Beschäftigten finanziell entgegengekommen.

In Brandenburg wurde noch im Dezember der Doppelhaushalt für 2017 und 2018 verabschiedet und dabei durch SPD und Linke der Eindruck erweckt, als gäbe es keinen finanziellen Spielraum für Stundenabminderungen oder Vorruhestandregelungen. Im Spätsommer waren die entsprechenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aus diesem Grund geplatzt.

Überraschend ist aber nicht nur der Zeitpunkt, zu dem jetzt doch Zugeständnisse an die Gewerkschaften signalisiert werden. Es ist auch erstaunlich, dass dieses Signal nicht vom SPD-Bildungsminister Günter Baaske, sondern vom kleineren Koalitionspartner kommt. Die Linke gibt schon seit längerem innerhalb der Koalition den Takt vor. Das gilt sowohl für die Entlastung der Eltern von Kita-Beiträgen als auch bei der Zusammenlegung von Schulen zu Schulzentren, die die Sozialdemokraten lange Zeit ablehnten und in der letzten Landtagssitzung plötzlich als Heilmittel für die angespannte Situation an Oberschulen anpriesen.

Erstaunlich ist auch, dass innerhalb der Linken der Fraktionschef die Richtung vorgibt. Der Landesvorsitzende und Stellvertretende Ministerpräsident, Finanzminister Christian Görke, ist allenfalls noch als Haushaltsbewahrer zu erleben und die restlichen beiden Linken-Minister Golze und Ludwig eher gar nicht.