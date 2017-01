Ostsee-Inseln von Sturmflut hart getroffen

artikel-ansicht/dg/0/

Rostock/Potsdam (dpa/MOZ) Die stärkste Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit zehn Jahren hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Straßen und Keller überschwemmt und die Küsten schwer beschädigt. Besonders getroffen wurden am Mittwochabend die Inseln Usedom und Rügen mit Abbrüchen an Steilküsten und Dünen. Auf Rügen am Strand von Binz und Prora wurden Teile des Strandes in größerem Umfang zerstört. Auf Usedom verursachte die Sturmflut vor allem zwischen Zempin und Koserow größere Steilküstenabbrüche und Dünenabtragungen. Schäden gab es auch an der Seebrücke Ahlbeck.