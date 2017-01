RÃ¤umdienste pausenlos im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der erste Schneefall hat die Region wie mit Puderzucker überzogen. Auf schneeglatten Straßen passierten mehrere Unfälle, die Räumdienste waren am Mittwochabend und am Donnerstag ab 3 Uhr in der Frühe pausenlos im Einsatz.

Rollende Bürste: Torsten Glocke von der Wriezener Firma Karsten Preuß Stadtreinigung und Grünanlagenpflege räumt den Fußweg zwischen Wohnblocks an der Beethovenstraße in Bad Freienwalde und stumpft sie mit Sand ab, den er in einem Behälter hinten auf dem © MOZ/Steffen Göttmann

"Wir wussten, dass Schnee kommt und haben daher schon am Mittwochabend angefangen", sagte Frank Hundrieser, Leiter der Straßenmeisterei Bad Freienwalde des Landesbetriebs Straßenwesen. Vier Fahrzeuge in drei Schichten schickte er raus, um 76 Kilometer Bundes- und 139 Kilometer Landesstraße zu räumen. Dabei arbeitet die Straßenmeisterei nach Dringlichkeit. Zuerst sind die Steilstrecken wie die B 158 von Bad Freienwalde in Richtung Platzfelde, die U-Kurve in Schiffmühle, die B 167 von Falkenberg in Richtung Hohenfinow sowie die stark befahrene L 33 von Wriezen in Richtung Prötzel an der Reihe.

"Bei uns gab es keine Probleme", erklärte Frank Hundrieser und lobte die Menschen für ihre vorsichtige Fahrweise. "Die meisten Autofahrer haben sich den Witterungsbedingungen angepasst", sagte der Leiter der Straßenmeisterei. Schneeglätte sei sichtbar, weshalb die meisten Autofahrer den Fuß vom Gas lassen oder Fahrten vermeiden, die nicht notwendig sind.

Die Polizei nahm daher auch vergleichsweise wenig Unfälle in der Region zu Protokoll, die zudem glimpflich ausgingen. Um 8.48 Uhr drehte sich ein Skoda auf der Straße von Dannenberg nach Krummenpfahl und prallte gegen einen Laternenmast - 3000 Euro Schaden. Zwei Kleintransporter stießen um 8.51 Uhr in Wölsickendorf in einer Kurve am Kruger Weg zusammen, weil einer auf die Gegenfahrbahn gerutscht war - 2000 Euro Schaden. In der Höhe des Alten Finanzamtes in der Wriezener Straße in Bad Freienwalde prallten um 9.51 Uhr auf schneeglatter Straße zwei Autos zusammen - 5000 Euro Schaden. Erneut krachte es um 10.45 Uhr in Dannenberg in einer Kurve am Teich - 2000 Euro Schaden. Weit mehr Unfälle passierten im Raum Strausberg.

"Mich haben bisher keine Beschwerden erreicht", sagte Rainer Texdorf, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes der Bad Freienwalder Stadtverwaltung. Die Firma Kommunal-und Industrieservice (KIS) aus Eberswalde räumt im Auftrag der Stadt die Straßen in Bad Freienwalde. Die Klassifizierung der Straße gibt die Reihenfolge vor, in der die Straßen geräumt werden.

Die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt waren mit ihren Multicars unterwegs, um die Gehwege vor den städtischen Grundstücke wie der Bibliothek oder den Kitas vom Schnee zu befreien. "Wir räumen auch mal Nebenstraßen, mit denen die KIS nicht beauftragt ist", sagte Texdorf. Unermüdlich seit 3 Uhr im Einsatz waren auch die Mitarbeiter der Wriezener Firma Karen Preuß. Zehn Mitarbeiter in Bad Freienwalde und 20 in Wriezen befreiten Geh- und Fußwege im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft (WoBaGe), der Wohnungsbaugenossenschaft, der Stadt und privaten Auftraggebern von Schnee und Eis.

Mitarbeiter der Landesstraßenmeisterei sowie eines Vertragspartners aus Neulewin schoben am Nachmittag den Matsch von den Straßen. Er soll sich bei den erwarteten Minustemperaturen nicht in Eis verwandeln.