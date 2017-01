Der Dampfpflug kommt zurÃ¼ck

artikel-ansicht/dg/0/

Herr von der Marwitz, wann und wo soll das Dampfpflügen in diesem Jahr stattfinden?

Am 26. und 27. August, auf dem Feld zwischen Friedersdorf und Ludwigslust gegenüber der ehemaligen Stallanlage. Die Großveranstaltung findet zum fünften Mal statt. Das letzte Mal hatten wir 2006 dazu eingeladen.

Helfen Sie jenen auf die Sprünge, die damals nicht dabei waren: Was ist das Dampfpflügen?

Das Dampfpflügen in Friedersdorf bei Seelow wird unter dem Motto "Ackerbau und Handwerk im Wandel der Zeit" begangen und ist eine Großveranstaltung mit Tausenden Besuchern. Ein Kipppflug wird mit Hilfe von Dampflokomobilen über den Acker gezogen - deshalb der Name. Dampfpflügen wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in England erfunden. Damals ein Meilenstein des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft, speziell für die Bodenbearbeitung. Zum Dampfpflügen wird aus dem bayrischen Schönbrunn Friedersdorf gebracht. Es gibt nur noch zwei zugelassene Gespanne in Deutschland, die bei ähnlichen Veranstaltungen gezeigt werden. Es braucht allein fünf Personen, um die Technik vorzuführen. Des Weiteren wird ein Dreschplatz angelegt und alte Landtechnik vorgeführt.

Worauf können sich die Gäste außerdem freuen?

Die Laub´ner Blasmusikanten aus dem Allgäu reisen an und werden an beiden Tagen auftreten. So ist zumindest bisher der Plan. Als ehemaliges Mitglied und Tenorhornspieler habe ich eine persönliche Beziehung zu dieser Musikkapelle. Am Abend wird in einem Festzelt auf dem Feld zwischen Friedersdorf und Ludwigslust zum Tanz aufgespielt. Zudem hoffen wir, dass viele, wie bei den letzten Veranstaltungen auch, mit Ständen ihr Handwerk präsentieren. Wir wollen möglichst viele Anbieter einbinden, hoffen auf 30 bis 40 Aussteller. Es gibt noch freie Kapazitäten. Wer seine Handwerkskunst präsentieren will, kann sich gerne melden. Am Sonntag ist um 9.30 Uhr einen Zeltgottesdienst mit anschließendem Frühshoppen geplant. Bis 13 Uhr sollen dann auch noch einmal die Dampfmaschinen zum Einsatz kommen.

Wer veranstaltet das Dampfpflügen?

Das ist der Freundeskreis Friedersdorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vierlinden. Die erste Vorbereitungsphase läuft bereits auf Hochtouren. Wir sind aber auch offen für weitere Mitveranstalter. Gespräche mit dem Landrat wurden auch schon geführt.

Weshalb ist es wichtig, so etwas zu organisieren?

Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren sehr groß. Das zeigt, dass die Menschen in der Region daran interessiert sind, historisch Wertvolles zu bewahren. Dazu zählt die Landtechnik der vergangenen Jahrzehnte ebenso wie das ganz ursprüngliche, aber auch weiterentwickelte Handwerk, das sich präsentieren wird. Die Vielschichtigkeit des ländlichen Raums und die Notwendigkeit der Landwirtschaft gerät zunehmend in Vergessenheit. Dem wollen wir mit dieser Veranstaltung entgegen wirken und eine Botschaft senden: In der Region verwurzelte Menschen, Landwirte und Handwerker sind die Säulen lebendiger Dörfer.

Wer hatte eigentlich die ursprüngliche Idee dazu?

Ich hatte mir das einst ausgedacht, als Weiterentwicklung der Vereinsarbeit im Freundeskreis Friedersdorf. Viele Landmaschinen sind in der Gemeinde noch vorhanden und so entstand die Idee, wie eine wirtschaftliche Basis für den Verein geschaffen werden kann. Im Jahr 2000 stellte ich das Dampfpflügen erstmals den Gemeindevertretern vor. 2001 fand dann das erste Schau-Pflügen mit den historischen Maschinen statt. Es ist ein unglaubliches Gemeinschaftsprojekt, das realisiert wird. Etwa 100 ehrenamtliche Helfer waren in den vergangenen Jahren bei jedem Dampfpflügen beteiligt. Ohne sie geht es nicht.

Wieso wird die Großveranstaltung gerade jetzt neu aufgelegt?

Nun, die Nachfrage wurde immer lauter. Beim Bulldogtreffen in Friedrichsaue vergangenen Jahres habe ich schon angedeutet, dass es eine Neuauflage des Dampfpflügens geben wird. Dennoch ist es keine leichte Entscheidung. Schließlich müssen allein für die Technik der Veranstaltung 70 000 Euro vorgestreckt werden. Das ist sehr viel Geld. Darüber hinaus bedarf es mindestens ein Jahr Vorbereitungszeit. Die Arbeit ist für einen allein überhaupt nicht zu schaffen. Aber viele Helfer wollten es noch einmal gerne organisieren und mithelfen. Deshalb fiel die Entscheidung letztlich positiv aus. Das ist eine sehr wichtige Veranstaltung für das Dorf und fördert dabei auch die Bekanntheit der Region. Beim letzten Dampfpflügen waren etwa 20 000 Besucher gekommen.

Wer sein Handwerk mit einem Stand vorstellen möchte, melde sich bitte unter Tel. 03346 424