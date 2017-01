RÃ¼dersdorfer Tafel gut gedeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Immer mittwochs ist besonders viel los. Für über 65 Rüdersdorfer Familien und Alleinstehende - und es werden mit wöchentlich drei Anmeldungen immer mehr - ist die Lebensmittelausgabestelle in der Woltersdorfer Straße ein wichtiges Ziel. Und dafür steht man dann gern auch mal eine Weile in der Schlange an. Hier gibt es Lebensmittel von Fleisch über Obst und Gemüse bis zu Milchprodukten und Backwaren. Dinge, für die das Haushaltsbudget eben nicht in dem Maße reicht.

Bevor die ersten Kunden kommen, ist viel zu tun. "Wir sind zwar die ganze Woche mit dem Transporter unterwegs, um Lebensmittel von den Supermärkten einzusammeln. Aber mittwochs holen wir noch eine große Fuhre aus Strausberg von der dortigen Tafel", sagt Jens Kaumanns, der Leiter des Projektes, das zur TSZ Fürstenwalde gGmbH gehört. Das Trainings- und Schulungszentrum gibt es seit 1998. Es hat sich als Träger für Maßnahmen von Langzeitarbeitslosen profiliert.

Um den Tisch für die Bedürftigen auskömmlich decken zu können, sei man auf das Entgegenkommen der Märkte angewiesen. "Da können wir uns aber nicht beklagen", lobt Kaumanns die in Rüdersdorf ansässigen Spender. Er ist vor zwölf Jahren selbst über eine Maßnahme der Beschäftigungsgellschaft zu dieser Tätigkeit gekommen und seit sechs Jahren als Leiter verantwortlich. Er weiß, wie es ist, auf anderer Leute Hilfe angewiesen zu sein.

Auch die Helfer, die ihm immer und zuverlässig zur Seite stehen, haben entsprechende Erfahrungen mit der Arbeitslosigkeit gemacht.

Nun aber läuft es rasch und routiniert wie an jedem Mittwoch. Im Raum der Baracke, der für die Ausgabe hergerichtet ist, sieht es aus, wie in einem ganz normalen Tante-Emma-Laden. Tische und Kühlregale sind gut gefüllt. Die mitgebrachten Beutel werden voll gepackt mit allem, was vorrätig ist. "Die Angebotspalette variiert natürlich, aber wir können zufrieden sein", sagt ein älterer Herr, der seinen Beutel auf dem Rollator festzurrt und ihn heimwärts schiebt.

Bert Teßmer, der ebenfalls aus der Arbeitslosigkeit hierhergekommen und nun ehrenamtlich dabeigeblieben ist, kennt die Leute ebenso gut wie Kaumanns. Man wisse um Schicksale und Probleme "Es kommt auch mal vor, wenn einer der Senioren nicht wie gewohnt kommt, dass wir nachfragen und auch mal eine Lebensmitteltüte bei ihm zu Hause vorbeibringen", sagt er.

Am Standort ist auch der Möbelhof ansässig, der, wie die Kleiderkammer, zum Projekt gehört. Hier stehen Schrankwände, Sitzgarnituren und Tische, aber auch mal ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine zu sehr günstigen Preisen. "Wir verkaufen die Spenden der Leute an jedermann", sagt Kaumanns während er gerade telefonisch einen Termin zur Abholung einer Waschmaschine klarmacht. Mit den Einnahmen werden die Nebenkosten der von der Gemeinde angemieteten Baracke in der Woltersdorfer Straße finanziert: Licht, Wasser, Heizung. "Das geht immer gerade so auf", sagt Kaumanns - wenn man nicht jedes Zimmer beheizt.

Über eine Spende von Robert Scheffler, der neuen Fußbodenbelag für den Sortierraum schenkte, habe man sich sehr gefreut und ihn sofort verlegt. Das Hygieneamt, das regelmäßige Kontrollen durchführt, hatte nämlich schon angemerkt, dass der Fußboden repariert werden müsse.