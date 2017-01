Brandanschlag Nauen: Staatsanwaltschaft will Anklage abschwÃ¤chen

artikel-ansicht/dg/0/

Im Prozess um den Brandanschlag von Nauen hat die Staatsanwaltschaft überraschend einen Rückzieher gemacht: Staatsanwalt Nils Delius beantragte in der Verhandlung am Donnerstag im Potsdamer Landgericht, den Anklagepunkt "Bildung einer kriminellen Vereinigung" fallen zu lassen. Der Punkt betraf fünf der sechs angeklagten Neonazis. Die Strafkammer will bis zum nächsten Verhandlungstag darüber sowie über weitere Anträge der Anklagebehörde entscheiden.

Das Wegfallen des Anklagepunktes "kriminelle Vereinigung" könnte Auswirkungen auf ein Strafmaß haben, denn bei einer Verurteilung kann dies strafverschärfend wirken. Denn darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Nach der Festnahme des angeklagten NPD-Politikers Maik Schneider und mutmaßlichen Komplizen stand zunächst sogar der Vorwurf der Bildung einer "terroristischen Vereinigung" im Raum. Die Bundesanwaltschaft, die in diesem Fall zuständig gewesen wäre, lehnte die Übernahme der Ermittlungen jedoch ab.

Delius beantragte zudem, einen Sprengstoffanschlag auf einem Supermarktparkplatz aus der Anklage zu streichen. Dieser Anschlag war von den Ermittlern einem mutmaßlichen Komplizen von Schneider zugerechnet worden. Schneider selbst soll nun auch nicht mehr wegen einer Farbbeutelattacke auf ein Parteibüro der Linken strafrechtlich verfolgt werden.

Delius sprach am Rande des Verfahrens von "prozessökonomischen Gründen" für seine Anträge. Zum Nachweis dieser Anklagepunkte müssten weitere Beweise erhoben werden, sagte er. So muss nachgewiesen werden, dass eine kriminelle Vereinigung mit dem Ziel gegründet wurde, Straftaten zu begehen. Bei einem Wegfall könnte sich die Staatsanwaltschaft auf andere Anklagepunkte konzentrieren. Dies ist nach der Strafprozessordnung möglich, wenn eine ausreichende Strafe wegen anderer Taten zu erwarten ist.

Zumindest Schneider hat in dem Prozess bereits eingeräumt, im August 2015 in Nauen (Havelland) eine als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Sporthalle in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Anschlag war die Halle vollständig zerstört worden.