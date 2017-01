Polizeibericht Eberswalde vom 05.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Bei der Kollision zweier Autos in Eberswalde sind am Donnerstagmorgen die Insassen mit dem Schrecken davongekommen. Gegen 5.30 Uhr waren ein Opel Astra und ein Audi in der Eberswalder Straße/Ecke Lichterfelder Straße zusammengestoßen. Wie sich herausstellte, hatte die Fahrerin des Opel keinen Führerschein. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden liegt bei rund 4000 Euro.

Lkw-Tank reißtbei Unfall auf

Wandlitz. Nach der Kollision mit einer Fußgängerinsel vor einem Kreisverkehr auf der Oranienburger Chaussee in Wandlitz ist bei einem Lastwagen der Tank gerissen. Er lief gänzlich aus, die Feuerwehr sorgte fürs Abbinden des Kraftstoffs. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des aus Berlin stammenden Lkw Iveco auf der verschneiten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Transporter rammt Leitplanke

Berlin-Marzahn. Bei einem Unfall auf der A10 ist in der Nacht zum Donnerstag eine 56-jährige Frau leicht verletzt worden. Ihr Kleintransporter war gegen 3 Uhr zwischen den Anschlussstellen Berlin-Hohenschönhausen und Berlin-Marzahn ins Schleuder geraten. Er streifte die rechte Schutzplanke auf einer Länge von 30 Metern und kippte um. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur rund zwei Stunden gesperrt.

Autodiebe scheiternan Land Rover

Eberswalde. In der Nacht zum Mittwoch haben Autodiebe in Eberswalde versucht, einen Land Rover Discovery zu stehlen. Sie schlugen die Seitenscheibe des Wagens, der auf dem Außengelände eines Autohauses in der Wilhelmstraße abgestellt war, ein, schafften es aber nicht, ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro.

Einbrecher nehmen Propangasflasche mit

Eberswalde. Eine Propangasflasche und Verlängerungskabel haben Einbrecher aus einer Gartenlaube in der Parzelle Am Birkenhain gestohlen. Sie waren zwischen Neujahr und Mittwoch auf das Grundstück eingedrungen.