Polizeibericht Schwedt vom 05.01.2017

Angermünde. Polizisten stoppten am Mittwochabend im Ortsteil Schmargendorf einen Audi A4 mit Kennzeichen des Landkreises Oberhavel. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug wenige Stunden zuvor im Berliner Speckgürtel gestohlen worden. Der 44-jährige Fahrer wurde festgenommen. Auch das Pilotfahrzeug, ein Renault, konnte angehalten werden. Die 38 und 44 Jahre alten Männer wurden ebenfalls festgenommen.

Drogen undMesser gefunden

Schwedt. Am Mittwoch wurde ein junger Schwedter gegen 23.15 Uhr in der Vierradener Chaussee kontrolliert. In dem Rucksack und der Sporttasche fanden die Beamten drogenähnliche Substanzen und szenetypisches Zubehör. Auch ein Messer mit einhändig betriebener Klinge musste der 23-Jährige herausgeben. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt.

Solarmodulegestohlen

Uckerland. Nachdem ein Sturm Ende Dezember das Dach einer Lagerhalle in Hansfelde beschädigt hatte, wurden die auf dem Dach verbauten Solarmodule in der Halle eingelagert. Unbekannte drangen in der Zeit vom 31. Dezember bis 3. Januar dort ein und stahlen die Module. Außerdem wurden auch die intakten Teile vom Dach abmontiert und mitgenommen.