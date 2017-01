Polizeibericht Strausberg vom 05.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. In der Karl-Lehnert-Straße wurde zwischen 1. und 4. Januar durch ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Eindringlinge durchsuchten zwei Wohnungen. Der vorläufig festgestellte Schaden liegt bei 1000 Euro.

DreisterDiebstahl

Strausberg. Am 4. Januar, zwischen 18 und 19 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Mittelstraße ein, obwohl die Besitzer zu Hause waren. Sie griffen mehrere Taschen, die im Flur abgestellt waren, und verschwanden ungesehen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Acht Räderabgebaut

Hönow. Von zwei Opel Astra, die auf einem Firmengelände in der Berliner Straße standen, stahlen Unbekannte alle Räder samt den Alufelgen. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl am Mittwochmorgen. Der Schaden beträgt geschätzte 3400 Euro.

Handtasche und Schmuck gestohlen

Neuenhagen. Im Horstweg schlugen Unbekannte am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 22 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten alle Schränke und Schubladen und stahlen eine Handtasche und Schmuck. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Eindringlingeblieben unbemerkt

Neuenhagen. Die Besitzerin eines Einfamilienhauses im Horstweg saß Mittwoch zwischen 18 und 18.30 Uhr vor dem Fernseher und bemerkte nicht, dass Fremde im Haus gewesen waren, denn die Terrassentür war aufgebrochen. Später informierte sie dann die Polizei. Zu gestohlenen Gegenständen ist bislang noch nichts bekannt.

Eingestiegen und wieder gegangen

Hoppegarten. In der Scharnweberstraße stiegen Unbekannte durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Als die Täter bemerkten, dass am Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr jemand zu Hause war verschwanden die wieder, ohne gesehen worden zu sein.