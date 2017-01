Polizeibericht Freienwalde vom 05.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen b. Berlin. Serieneinbrecher sind dieser Tage am Berliner Rand aktiv. Im Horstweg von Neuenhagen schlugen sie am Mittwoch zwischen 8 und 22 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten alle Schränke und stahlen eine Handtasche und Schmuck. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Am selben Abend saß die Besitzerin eines Einfamilienhauses im Horstweg vor dem Fernseher und bemerkte nicht, dass zwischen 18 und 18.30 Uhr Fremde im Haus waren. Die Terrassentür war aufgebrochen. In der Scharnweberstraße von Hoppegarten bemerkten die Einbrecher am Mittwochabend, dass mehrere Personen zu Hause waren und verließen das Einfamilienhaus, in das sie durch ein Fenster gelangt waren, fluchtartig und unerkannt.

Reh nach Kollision mit Schuss erlöst

Dolgelin. Die Fahrerin eines VW Golf stieß am Donnerstag gegen 7.15 Uhr auf der B 167 zwischen Dolgelin und Friedersdorf mit einem Reh zusammen. Das Tier musste von der Polizei erschossen werden, um nicht länger leiden zu müssen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrtüchtig. Der Schaden beträgt geschätzte 3000 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde von den Polizeibeamten benachrichtigt.

Zwei Radsätzeauf Alufelgen weg

Hönow. Auf einem Firmengelände in der Berliner Straße von Hönow gerieten zwei Opel Astra ins Visier von Kriminellen. Von diesen Fahrzeugen stahlen die Diebe alle Räder, die auf Alufelgen gezogen waren. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl am Mittwochmorgen. Der Schaden beträgt geschätzte 3400 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.