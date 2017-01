Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 05.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Auf der B 112 hat sich am Mittwoch gegen 1 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 32-Jährige befuhr die Straße mit ihrem Citroen aus Frankfurt kommend in Richtung Eisenhüttenstadt. Wegen Fahrbahnglätte kam das Auto ins Schleudern und überschlug sich. Es kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde ins Klinikum gebracht. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro.

Unbekannte brechen in Büro ein

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag sind noch Unbekannte in ein Büro am Dresdener Platz eingebrochen. Über gestohlene Gegenstände oder den Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker konnten umfangreiches Spurenmaterial sichern.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem in der Karl-Marx-Straße.

Blitzer