Bibliothekskonzept soll Ã¼berarbeitet werden

"Bibliotheken sind Orte der Information und der Bildung, vor allem aber auch Orte der Begegnung für Jung und Alt" heißt es in dem von der CDU-Fraktion vorgelegten Antrag auf eine Weiterentwicklung des Konzepts für die Falkenseer Stadtbibliothek.Deren soziale Funktion sei nicht zu unterschätzen, daneben gewährleiste sie Zugang zu Bildung und Literatur.

Aus Sicht der CDU-Fraktion kann die Falkenseer Stadtbibliothek diesem Anspruch vor allem aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht in angemessenem Umfang gerecht werden. Diese Sichtweise untermauerte ein Vortrag von Dr. Jonas Fansa, Leiter der Abteilung Publikumsdienste der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.

Dargestellt wurde insbesondere eine idealtypische Version einer Stadtbibliothek, wie sie für ein Mittelzentrum wie Falkensee wünschenswert wäre. Würde dies in Falkensee verwirklicht werden, müsste die Stadtbibliothek in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden, und genau darauf zielte der Antrag der CDU-Fraktion ab. Nicht jeder der Anwesenden konnte sich allerdings für diese Idee uneingeschränkt begeistern."Unsere Bibliothek ist nicht idealtypisch, ebenso wenig wie unsere Kitas oder unsere Gehwege. Würden wir bei der Weiterentwicklung des Bibliothekskonzepts die idealtypische Variante anstreben, würde das am Ende einen Aufwand von fünf bis sechs Millionen Euro bedeuten. Wir als Verwaltung halten es für besser, die baulichen Rahmenbedingungen zu betrachten und zu sehen, was möglich ist, wo die Grenzen sind. Ein Abriss und Neubau des Anbaus wäre für uns aber vorstellbar", plädierte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) für eine moderate Umgestaltung. "Hochdramatisch" nannte er die Einlassung von Renate Kiel (CDU), die im Eifer des Gefechts behauptet hatte, in Falkensee werde nicht in Bildung investiert. Letztlich konnte eine Einigung insofern erreicht werden, dass zunächst eine grundsätzliche Empfehlung für eine Weiterentwicklung des Konzepts ausgesprochen wurde. Über den Weg dorthin soll in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses beraten werden. Im Haushaltsplan 2017 sind im übrigen bereits entsprechende Mittel eingestellt.