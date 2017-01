Lollapalooza verhandelt mit Hoppegarten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542445/

45 Bands an zwei Tagen: Beim Lollapalooza-Festival im September 2016 im Treptower Park traten unter anderem Kings of Leon, Paul Kalkbrenner und Radiohead auf.

45 Bands an zwei Tagen: Beim Lollapalooza-Festival im September 2016 im Treptower Park traten unter anderem Kings of Leon, Paul Kalkbrenner und Radiohead auf. © Promo

Das Datum 9. und 10. September steht fest. Auch "Early-Bird-Tickets" zu 129 Euro können sich Fans schon sichern. Doch ob die Riesensause in Berlin oder Brandenburg stattfindet, ist noch offen. "Die Verhandlungen zwischen Lollapalooza und der Rennbahn laufen", sagt Hoppegartens Bürgermeister Karsten Knobbe am Donnerstag. Den Zuschlag für seine 17000-Einwohner-Gemeinde sehnt er zwar nicht unbedingt herbei. "Aber es wäre auf jeden Fall machbar."

Dass man mit einem Besucheransturm klar kommt, habe Hoppegarten schließlich schon im vorigen Jahr am Brandenburg-Tag bewiesen. Anfang September strömten mehr als 120 000 Besucher in die Gemeinde. Die Verhandlungen mit dem Festival-Betreiber beschränkten sich allerdings nur auf die 430 Hektar große Rennbahn, erklärte Knobbe.

Die historische Anlage im Grünen zählte in ihren Hochzeiten vor dem Zweiten Weltkrieg bis zu 40000 Zuschauer. "Mehr geht auf den Zuschauerplätzen nicht", stellt der Bürgermeister klar. "Doch wenn man 50 000 Menschen in die Mitte des Runds stellt, fällt das kaum auf."

Beim Lollapalooza feierten Anfang September jeweils 70000 Musikfans an zwei Tagen im Treptower Park in Berlin. Erst im letzten Moment hatte ein Gericht grünes Licht für die bei Anwohnern und Umweltschützern heftig umstrittene Mega-Party gegeben. Die Veranstalter mussten rund 40 Auflagen erfüllen. Unter anderem wurden Bäume zum Schutz umzäunt, Rasenflächen für die Transportfahrzeuge der Bühnenaufbauer abgedeckt. Mehr als 1000 Anwohner konnten aufgrund der Lärmbelastung auf Kosten der Festival-Betreiber im Hotel übernachten. "Das war ein riesiger Aufwand für den Veranstalter, der schon nah an die Wirtschaftlichkeit ging", erinnert sich Oliver Igel (SPD), Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick. "Die Schäden waren dafür hinterher geringer als befürchtet." Die Lollapalooza-Macher seien sehr behutsam und professionell auf dem Gelände vorgegangen, so Igel. Auch die Besucher seien außerordentlich diszipliniert gewesen, hätten ihren Müll ordentlich entsorgt. Alle Bauzäune seien stehen geblieben. Nur die Rasenflächen unmittelbar vor den Bühnen hätten gelitten und müssten nun nachgepflanzt werden. Auch diese Maßnahme würde wie abgesprochen Lollapalooza bezahlen.

Eine Neuauflage in Berlin-Treptow wird es aber trotzdem nicht geben. "Der Park ist eine Gartenanlage, die besonders geschützt ist", erklärt Igel. "Die einmalige Ausnahmegenehmigung hat es überhaupt nur gegeben, weil die Veranstalter nachweisen konnten, dass es keine andere Fläche in Berlin gab, die so viele Besucher aufnehmen konnte." Das US-Festival hatte 2015 noch auf dem ehemaligen Flughafen-Gelände in Tempelhof seine Europa-Premiere gefeiert. In die Hangars zogen 2016 aber Flüchtlinge ein, weshalb kurzfristig eine Alternative gefunden werden musste. Auch, weil der Senat dem internationalen Veranstalter drei Auflagen in Berlin zugesagt hatte und der Stadt deshalb Geldstrafen drohten.

Tempelhof könnte durchaus noch einmal ins Spiel kommen, falls der Senat es schaffen sollte, die Hangars leer zu ziehen. "Allerdings gibt es bei uns von Lollapalooza bisher keine Anfrage nach einen Festival-Ort in Berlin", sagt Matthias Tang von der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr.

Die Veranstalter selbst halten sich bedeckt. Auch der Hoppegartener Rennbahn-Chef Gerhard Schöningh, der derzeit wieder in London weilt, will sich momentan nicht äußern. Er verrät nur so viel: "Die Bahn ist mit zehn bis elf Renntagen im Jahr natürlich nicht ausgelastet. So verfolgen wir generell die Strategie, neben Pferdesport auch andere Events auszutragen."

So fand in Hoppegarten im vergangenen Sommer zum ersten Mal der "Schlager-Hammer"statt. Premiere hatte 2016 auch das Mittelalter-Fest Spectaculum, bei dem sich die Besucher direkt auf dem Geläuf tummelten.

"Die Rennbahn würde sich gut für das Lollapalooza-Festival eignen", meint auch Bürgermeister Knobbe. Die S-Bahn sei nur fünf Minuten Fußweg entfernt. Eine Taktverdichtung wie zum Landesfest wäre möglich. Außerdem könne man erneut einen Bus-Shuttle-Verkehr zum U-Bahnhof Hönow einrichten. Selbst in Sachen Sicherheit auf Großveranstaltungen habe man seit dem Brandenburg-Tag Erfahrung. "Wir haben schon nach dem Anschlag in Nizza eine Sicherheitskonferenz einberufen."