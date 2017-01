BÃ¼rgermeister kritisiert Ã–ffnungszeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Seit Jahresbeginn gelten für die Schlaubetal-Information im Haus des Gastes geänderte Öffnungszeiten. Die Einrichtung berät jetzt Reisende dienstags und donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. "Nur noch an zwei Tagen. Damit bin ich nicht einverstanden, wir bezahlen so viele Mitarbeiter in dem Haus", kritisierte am Donnerstag Bürgermeister Detlef Meine. In dem Gebäude befinden sich unter anderen die Schlaubetal-Information, das Heimatmuseum sowie die Geschäftsstelle des Tourismus-Vereins.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542447/

Früher sei vieles anders gewesen, damals waren Schlaubetal-Information und Museum die Mehrzahl der Wochentage geöffnet gewesen, auch am Wochenende waren Touristen willkommen. Heute habe es sich alles verschoben, für die Mehrzahl der Tage gilt jetzt: Die Tür bleibt zu.

Das ist nicht das einzige, was den Bürgermeister ärgert. Fragt er die Mitarbeiter, wie es weitergehen werde, verweise man ihn an das Amt Schlaubetal; von der Verwaltung bekomme er keine oder nur unzureichende Auskünfte, schildert er seine Erfahrungen. Zu der Frage, wie viele Mitarbeiter verfügbar sind, um die Öffnungszeiten abzudecken, gibt es widersprüchliche Angaben. "Unklar ist beispielsweise, wann Korinna Lerche dort tätig ist", berichtete er. Sie ist Leiterin des Hauses des Gastes. "Auch dazu bekommen wir vom Amt keine Antwort." Die Ausschreibung für die Stelle Erholungsort Müllrose, die ab Januar 2017 bei der Stadt neu eingerichtet wurde, sei noch nicht veröffentlicht worden, bedauerte er. Amtsdirektorin Ilka Matuschke habe dazu in Sitzungen mitgeteilt, dass sie ohne eine Stellenplatzbeschreibung diese Ausschreibung nicht angehen werde.

Den Bürgermeister beschäftigen weitere Themen: "Wir möchten, dass es 2017 im Museum wieder ein richtiges Veranstaltungsprogramm mit Ostereier- und Weihnachtsausstellung geben wird." Jetzt habe er erfahren, dass man an den Vorbereitungen einer Osterschau arbeite - "das ist zu wenig", bemängelte er. Diese Präsentation werde üblicherweise im März eröffnet, also müsste das Programm längst stehen. Gearbeitet werde an dem Veranstaltungskalender 2017 "Auf KultTour im Erholungsort Müllrose und im Schlaubetal", dieser solle im März erscheinen. Detlef Meine kündigte an, dass man im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung am 17. Januar über das Haus des Gastes beraten werde. Korinna Lerche und das Amt Schlaubetal waren am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.