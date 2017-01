Einstiges Papierdepot wird zur Filmkulisse

artikel-ansicht/dg/0/

EisenhĂŒttenstadt (MOZ) Überall in der Stadt hängen Plakate der Akzente Film & Fernsehproduktion, mit denen Komparsen für die Kinoverfilmung von "Das schweigende Klassenzimmer" gesucht werden. Im Februar und März sollen die Dreharbeiten dafür in Eisenhüttenstadt stattfinden - und zwar unter anderem im ehemaligen Kinderwochenheim in der Erich-Weinert-Allee, das später als Papierdepot vom Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR genutzt wurde.