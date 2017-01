E-Tankstelle in FÃ¼rstenwalde erÃ¶ffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Schnell in der Eisenbahnstraße einkaufen gehen und nebenbei das Auto auftanken - das ist jetzt in Fürstenwalde möglich. Die E.dis AG und die Stadt haben am Donnerstag eine Ladesäule für Elektro-Mobile in Betrieb genommen. Sie verfügt über zwei Ladepunkte mit je 22 Kilowatt Wechselstrom, sagte Michael Rühe aus der Unternehmensentwicklung des Energieversorgers. 19 000 Euro kostet eine solche Säule. Sie bleibt im Besitz der E.dis. Die Stadt stellt den Standort und einen Parkplatz zur Verfügung. Auf der Säule befindet sich ein großes Display auf dem das Wetter sowie Werbung eingeblendet wird. Bürgermeister Hans-Ulrich dankte allen Partnern und sprach von einem Schritt in die richtige Richtung.