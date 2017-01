Die nahe Zukunft im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Sch├Âneiche (MOZ) Die Gemeinde Schöneiche steht vor einem entscheidenden Jahr. Mit der Erarbeitung und Fertigstellung des Integrierten Ortsentwicklungskonzeptes (Inoek) will sie - mit Hilfe möglichst vieler Bürger - festlegen, wo sich der Ort in den kommenden 15 Jahren hinbewegt.

Die Erarbeitung des Integrierten Ortsentwicklungskonzeptes bezeichnet Schöneiches neuer Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) als eine der wichtigsten Aufgaben für 2017. "Mit diesem Papier legen wir fest, wie sich unser Ort in den nächsten anderthalb Jahrzehnten entwickeln soll, sei es im Bereich Wohnen, Verkehr oder bei den Bildungsangeboten", sagt er. Bis zum Jahresende soll das Konzept, das eine wichtige Voraussetzung für die Einwerbung von Fördergeld ist, fertig geschrieben und dann von den Gemeindevertretern beschlossen werden. Um eine größtmögliche Beteiligung zu erreichen, will das mit der Umsetzung beauftragte Büro LPG aus Berlin acht Planungswerkstätten bis zum Sommer abhalten, die für jeden offen stehen (erster Termin: 10. Februar, 16-20 Uhr, Rathaus). Ralf Steinbrück hofft, dass sich daran möglichst viele Bürger beteiligen. "Es ist wichtig, dass die Ideen und Anregungen der Schöneicher mit einfließen, aber auch ihre kritischen Anmerkungen."

Knapp drei Wochen nach Amtsantritt freut sich Steinbrück, dass seine Gemeinde bereits einen beschlossenen Haushalt hat. "Wir warten nur noch auf die Genehmigung des Landkreises." Mit dem fertigen Etat seien die Rahmenbedingungen definiert. Zur größten Investition gehört der Bau einer neuen Kita an der Jägerstraße für 1,12 Millionen Euro. 720 000 Euro davon sollen 2017 fließen. Investiert wird auch in eine zusätzliche Fahrzeughalle für die Feuerwehr, in die ein Katastrophenschutzlager des Kreises mit einzieht. 120 000 Euro waren 2016, 400 000 Euro sind 2017 veranschlagt. Der Kreis steuert 160 000 Euro bei. Die Gemeinde hofft, ihren Anteil reduzieren zu können. 275 000 Euro aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes sind seit März beantragt. Der Zuwendungsbescheid steht laut Steinbrück allerdings noch immer aus. Bauvorbereitende Maßnahmen hätten bereits begonnen.

Bis zum Jahresende fertig gestellt werden sollen zwei kommunale Wohnungsbauvorhaben in der Friedrichshagener Straße 71 und im Bunzelweg/Ecke Krummenseestraße. Bei ersterem wird das Dachgeschoss saniert und ausgebaut, zu den fünf Wohnungen kommt eine weitere hinzu. Beim zweiten Projekt wird der Mittelbau zwischen den bereits fertigen Flügelbauten hergerichtet. Dort entstehen acht Wohnungen, erklärt Steinbrück. Zusätzlich zu den kommunalen Projekten lässt die B.R.B. Immobilien GmbH aus Grünheide neben dem Rathaus 100 altersgerechte Wohnungen errichten, von denen die ersten in diesem Jahr schon bezugsfertig sein sollen. Und im Stegeweg baut der Beamtenwohnungsverein zu Köpenick 36 Wohnungen.

Auch die Gemeinde wolle weitere Wohnungen errichten. "Für die Fläche hinter Aldi und der Musikschule werden wir jetzt den Bebauungsplan machen, um dann den Bauantrag stellen zu können", sagt Steinbrück. Zusammen mit dem Kreis wolle die Gemeinde dort von 2018 an 100 Wohnungen bauen, die sich eher an Mieter aus finanzschwachen Haushalten richten.

Beim Straßenausbau wolle man das Jahr vor allem dazu nutzen, Planungen weiterzuführen und Bauvorhaben anzuschieben, sagt Steinbrück - beispielsweise in der Rehfelder Straße und für die Straßen im Gutshof. Zusätzlich soll mit den Planungen für den Marktplatz gegenüber vom Rathaus begonnen werden.