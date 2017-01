Reihenweise UnfÃ¤lle auf winterglatten StraÃŸen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen/Oberkrämer (OGA) Schnee und Glätte haben am Freitag und Donnerstag die Straßen in Oberhavel und den Nachbarkreisen in Rutschbahnen verwandelt. Insgesamt krachte es etwa 20 Mal im Bereich der Polizeidirektion Nord, weil Autofahrer sich nicht auf die Witterung eingestellt hatten. Allein in Oberhavel kam es zu sieben Unfällen. Schwerpunkt waren die Autobahnen 10 und 24 zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Autobahndreieck Pankow. Vier Autos kamen am Freitagabend auf der Strecke ins Schleudern. Der Grund: unangepasste Geschwindigkeit. Die Fahrzeuge prallten gegen die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei 16 000 Euro. Am Donnerstagmorgen konnte ein Autofahrer nicht mehr bremsen und fuhr auf einen Lkw auf. Der Schaden hier: 12 000 Euro.