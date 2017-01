Auftaktsiege fÃ¼r die Gastgeber

artikel-ansicht/dg/0/

Ärgerlich: Friederike Eggersmann vom RFV Haupt- und Landgestüt Neustadt verpasste am Donnerstag zum Auftakt des CSI eine goldenen Schleife in der internationalen Gold-Amateur-Tour knapp. © Andreas Pantel

Platz zwei belegte sein Vereinskollege Martin Wißenbach mit dem gleichaltrigen Carleyle (8,2). Auf Rang vier kam der Neustädter Siegmar Stroehmer mit dem Wallach Vulkano (7,8). Seine Tochter Laura Strehmel muss in diesem Jahr zuschauen, da sie beim letzten Turnier in Berlin vom Pferd gefallen war und sich am Mittelfuß verletzt hat.

Zu den Siegern in der Amateur-Tour gehörte am ersten Tag in der Graf-von-Lindenau-Halle auch Vanessa Müller mit Intra R. Die zehnjährige Stute der Oberschülerin aus Neustadt wurde in der vergangenen Saison noch erfolgreich von Steffen Krehl (Lentzke) geritten und konnte sich in Springen der schweren Klasse auf Drei-Sterne-Niveau platzieren. In der Bronze-Tour waren neun Reiter fehlerfrei aus dem Parcours gekommen. Eine Klasse höher (Silber) schaffte das auch Lisa-Marie Sowa vom gastgebenden Verein mit der Stute Uppsala. Damit holten am ersten Tag vier Neustädter Reiter goldene Schleifen.

Die letzten beiden Prüfungen mit über 100 Teilnehmern dauerten noch nach Redaktionsschluss an. Zu den ersten Startern gehörte bei der Youngster-Prüfung der jungen Pferde gehörte Steffen Krehl mit dem braunen Wallach Caspar vom Stein, ein Zuchtprodukt von Kerstin Stein aus Wulkow. Das Pferd hatte sich im vergangenen Jahr für das Bundeschampionat in Warendorf qualifiziert und dort einen Mittelplatz belegt. Nach gutem Beginn am Donnerstag waren am Ende die Kräfte etwas verbraucht, so dass zwei Stangen fielen. "Dennoch bin ich zufrieden. Er ist erst sieben Jahre alt und für ihn war es das bisher schwerste Springen seiner jungen Laufbahn", so der Reiter.

Etwas besser lief es bei dem Oberhavel-Reiter Max-Hilmar Borchert (Menz). Mit seinem achtjährigen Schimmelhengst Cassin-Stella Colman blieb er nach elf Hindernissen fehlerfrei in 58,20 Sekunden. Das war bis dahin die Bestzeit. Aber es kamen noch 63 Teilnehmer. Bei Redaktionsschluss war das Springen noch nicht beendet.

Die Sportredaktion verlost für den Turnier-Sonntag fünfmal zwei Sitzplatzkarten. Die ersten fünf Anrufer, die zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr unter der Durchwahl 03391 455335 eine freie Leitung erwischen, gewinnen Tickets. Die Karten werden vor Ort an der Kasse hinterlegt.