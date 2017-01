Kinder essen bald von bunten Tellern

artikel-ansicht/dg/0/

© Martin Risken

Einen Scheck über 1 500 Euro überreichte am Donnerstag Sirko Beier, Firmenkundenbetreuer der Berliner Volksbank in Oberhavel, an Adrian (10) und Dennis (12) sowie Erzieherin Franziska Lichan. Mit einer bunten Zeichnung hatten sich die Kinder um das Geld beworben. Sie stellten sich vor, wie schön es wäre, wenn es in der Küche einen großen Kühlschrank mit Gefrierfach gäbe, um im Sommer selbst Eis machen zu können. Auch größere Töpfe und bunte Teller malten sich die Kinder aus. Denn Kochen macht ihnen großen Spaß, weiß Franziska Lichan, die die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit bis zu zwei Kollegen betreut, wenn diese am Mittag aus der Schule kommen.

"Es wäre schön, wenn die Kinder die Begeisterung für die gesunde Ernährung mit nach Haus nehmen", wünscht sich Iris Utecht, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Gransee. Der Verband hatte die Tagesgruppe im September 2013 an der Ringstraße in Zehdenick-Süd ins Leben gerufen. Auch in Gransee gibt es eine sozialpädagogische Tagesgruppe.

Aufgenommen werden in Zehdenick Kinder aus der Stadt und ihren Ortsteilen, aber auch aus Löwenberg und Liebenwalde, die vor allem im sozialen, persönlichen und schulischen Bereich eine zusätzliche pädagogische Unterstützung benötigen. Der Anstoß zur Aufnahme in die Tagesgruppe komme meistens von den Schulen, seltener von den Eltern selbst, so Lichan. Über die Aufnahme entscheide das Jugendamt Oberhavel, das auch in der Regel die Kosten übernehme, wenn die Eltern nicht für die Betreuung zahlen können. Ein strukturierter Tagesablauf mit einem gemeinsamen Mittagessen, kontinuierlicher Hausaufgabenbetreuung und schulischer Förderung sowie vielfältigen Freizeitmöglichkeiten beinhaltet das Angebot. Auch Schwimmunterricht wird einmal die Woche im Templiner Sporthotel geboten, was den Kindern die Möglichkeit gibt, ihr Schwimmabzeichen zu machen. Darüber hinaus suchen die Erzieher und Sozialpädagogen kontinuierlich das Gespräch mit den Eltern.

Auf zwei Jahre ist die Hilfe angelegt. Bei dem zwölfjährigen Dennis wirkt die intensive Betreuung. Früher vernachlässigte er die Hausaufgaben, jetzt brauche er nicht einmal mehr eine Aufforderung, sich darum zu kümmern, sagte er. Der zehnjährige Adrian hat in der Gruppe gelernt, mit anderen Kindern besser klarzukommen.

Dass die Berliner Volksbank in diesem Jahr 30 soziale Projekte in Brandenburg unterstützen kann, verdankt sie ihren Kunden, die Gewinnsparen machen. Von dem Einsatz in Höhe von einem Euro pro Los werde ein Großteil für soziale Projektes verwendet, erläuterte Sirko Beier. Die Gelder werden auf Antrag der jeweiligen Vereine bewilligt. Für die Einrichtung in Gransee erhielt das DRK eine Sparkassenspende.