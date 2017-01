Mit dem "Flirt" auf nach Finnland

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Ein Zug gehört auf die Schiene - normalerweise. Beim Schienenfahrzeughersteller Stadler gibt es Ausnahmen. Eine solche konnten am Dienstag Autofahrer bestaunen, die auf der Autobahn in Höhe Kreuz Oranienburg Richtung Hamburg unterwegs waren. Auf Tiefladern wurden zwei Triebwagen gefahren. Wer nun meinte, dass die Züge vom Stadlerschen Werk in Pankow auf dem Weg ins Veltener Inbetriebnahmezentrum unterwegs waren, der irrte. Die Triebwagen vom Typ Flirt - die Abkürzung steht für "Flinker leichter innovativer Regional-Triebzug" - hatten bereits eine lange Reise hinter sich. Gestartet war der Transport im schweizerischen Bussnang, wo Stadler seinen Firmensitz hat. Die Reise sollte noch bis nach Finnland führen. Das dortige Verkehrsunternehmen Junakalusto Oy Helsinki hat insgesamt 81 dieser Züge bestellt. 62 verkehren bereits im S-Bahn-Netz der finnischen Hauptstadt. Weitere 19 werden noch bis Frühjahr 2017 geliefert. Insgesamt hat Stadler bereits mehr als 1 000 Züge dieser Bauart verkauft. Für den finnischen Auftrag wurden sie mit einer dem Schienennetz angepassten Breitspur und für den Einsatz bei besonders tiefen Temperaturen ausgerüstet.

