BÃ¼rgermeisterwahlen schon im September

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542459/

Herr Steffen, wann genau endet ihre achtjährige Amtszeit?

Am 28.Februar 2018. Innerhalb von fünf Monaten vor Amtsantritt muss neu gewählt werden, das wäre im Oktober/November 2017. Da aber die Bundestagswahlen im September stattfinden, wollen wir sie in Beeskow mit der Bürgermeisterwahl verbinden. Ein Antrag beim Kreiswahlleiter läuft.

Mancher munkelt, Sie könnten als 45-Jähriger auch in die Landes- oder Bundespolitik aufsteigen ...

Ich sehe meinen Platz als Bürgermeister in Beeskow.

Stellen Sie sich auf lokalen Wahlkampf ein?

Zunächst ändert sich für mich nichts, ich werde das gleiche Pensum an Arbeit investieren und abwarten, wie mögliche Mitbewerber reagieren.

Wir stehen am Anfang des Jahres, wie waren sie mit dem vergangenen Jahr zufrieden?

Sehr zufrieden. Wir haben den Straßenbau intensiv fortgeführt, so in der Rouanet- und Schillerstraße. Der langgehegte Wunsch der Bornower nach einem Geh- und Radweg an der B246 konnte endlich erfüllt werden. Daran mussten sich auch viele Bürger finanziell beteiligt, dafür sage ich Danke. Und wir haben einen tollen Spielplatz gebaut, der sehr gut angenommen wird. Ganz wichtig ist auch, dass wir ab diesem Jahr den Spreepark in private Hände geben.

Das sehen manche Bürger anders, werfen der Stadt vor, den Spreepark verscherbelt zu haben?

Das ist auf keinen Fall so. Wir werden in der nächsten Woche die Betreiberverträge mit Marcel Kossatz und Ralf Becker sowie dem Verein Bumerang für den Bereich Badeanstalt und Campingplatz unterzeichnen. Die Stadt verpachtet den Spreepark für 20 Jahre, bleibt aber weiter Eigentümer. Wir sparen jährlich Zuschüsse von 120 000 Euro. Alle Einnahmen aus Vermietung des Saales, der Ferienwohnungen, der Marina und der Fotovoltaikanlage können die Betreiber zur Deckung ihrer Kosten einsetzen. Das heißt, sie müssen alle erforderlichen Umbauten selbst finanzieren. Die Pacht, die wir erheben, ist moderat und liegt monatlich in einem dreistelligen Bereich. Wir als Stadt können den Saal und die Außenanlagen auch künftig nutzen.

Die Bauarbeiten auf der Burg und für den Pflegestützpunkt in der Berliner Straße haben sich länger hingezogen als erwartet ...

Das hängt oft mit dem Denkmalschutz zusammen. Das Vorsteherhaus und das Ausstellungszentrum werden im Frühjahr fertig werden, das Alte Amt nach den Sommerferien. Zum Jahresende soll hier das Musikmuseum mit den selbst spielenden historischen Instrumenten, das jetzt noch in einem Provisorium in der ehemaligen Kaufhalle nah&gut untergebracht ist, eröffnen. Der Pflegestützpunkt wird im März fertig.

Beeskow nimmt an dem Programm Soziale Stadt teil, um das Quartier zwischen Bahnhof, Fontanestraße und Luch aufzuwerten. Wie geht es voran?

Die Planungen für Verschiedenes laufen, so für die Parkplatzgestaltung im Luch oder den Kita-Neubau in der Fontanestraße. Das Hüfnerhaus in der Adrianstraße entwickelt sich zur Begegnungsstätte. Hier wünschen wir uns gemeinsam mit der Quartiersmanagerin Sonja Palfner eine größere Beteiligung. Mitmachen, sich einbringen, das wünsche ich mir von den Beeskowern.