"Es wird nicht nur Gewinner geben"

F├╝rstenwalde (MOZ) In Fürstenwalde wird an einem neuen Integrierten Stadtentwicklungskonzept gearbeitet. Mit ihm soll die Strategie festgelegt werden, wie sich die Stadt bis 2030 weiter entfalten soll.

"In den Dialog-Abenden gab es ein klares Bekenntnis: Wir legen den Schalter um von der schrumpfenden zur wachsenden Stadt. Das hatte ich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet", sagt Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung.

Die Dialogabende waren der Auftakt für die Erarbeitung des neuen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek). Vier gab es im November, zu den Themen "Wohnen und Stadtentwicklung", "Mobilität", "Wirtschaft, Einzelhandel und Tourismus", "Bildung, Soziales und Kultur". Rund 25 Teilnehmer gab es jeweils, von Stadtverordneten über Vertreter von Unternehmen, Verwaltung, Einrichtungen bis zum Verband der Gartenfreunde. Dabei wurden Stärken und Schwächen sowie wichtiger Handlungsbedarf aufgelistet. Nachlesen kann man das auf der Internetseite der Stadt, in Protokollen der Dialogabende.

Manches ähnelt dem, was 2007 für das ersten Insek aufgelistet wurde. Es gibt aber einen grundlegenden Unterschied: Damals ging man immer von der Prognose in der Landesplanung aus, dass die Zahl der Einwohner zurück gehen wird. Das sogenannten Stadtumbauprogramm prägte die Pläne, 769 Wohnungen wurden in Fürstenwalde abgerissen.

Jetzt gibt es seit einigen Jahren eine Umkehr. Die Einwohnerzahl steigt wieder, nicht nur durch Zuzug. Im vergangenen Jahr gab es auch Rekordzahlen bei den Geburten. "Vor sieben, acht Jahren wurde in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert, ob wir nicht städtische Schulen oder Kitas aufgeben müssen", sagt Tschepe. "Heute ist das kein Thema mehr." Im Gegenteil, es geht um die Erweiterung von Schulen und den Bau neuer Kitas - um eine wachsenden Stadt mit allen flankierenden Maßnahmen, die dafür notwendig sind. Und die sollen mit dem Insek erfasst, in Leitlinien und eine Strategie umgewandelt und am Ende mit einem konkreten Maßnahmenkatalog verbunden werden.

Allerdings bedeute es nicht, wenn die Bevölkerung wächst, dass das auch die komplette Stadt wächst, betont Jeanine Albrecht vom Fachbereich Stadtentwicklung, die die Erarbeitung des Insek koordiniert. Es gehe um Verdichten. Zusammengefasst wurde das in diesem Leitsatz: "Wachsen in der kompakten Stadt". Am Verdichten wird schon seit einiger Zeit gearbeitet - von privaten Investoren, die in der Innenstadt Mehrfamilienhäuser errichten. Aber auch von der Verwaltung, die Pläne für neue Wohnareale vorbereitet, zum Beispiel in der Uferstraße, neben dem Altstädter Platz, an der Henry-Hall-Straße oder in der Spreevorstadt.

Klar sei auch bei den Dialogabenden geworden, dass es nicht immer nur Gewinner gibt, berichtet Tschepe. Im sozialen Bereich setze der Faktor Geld die Grenzen. Ist es da, könne man Angebote machen. Komplizierter wird das bei der Mobilität. "Selbst wenn genug Geld da wäre: Wir haben nicht unbegrenzt Platz." Das zeige sich bei der Situation am Bahnhof, über die seit Jahrzehnten geredet wird. "Wenn der Raum nicht vermehrbar ist, wird am Ende einer verlieren", sagt Tschepe.

Welche Lösungen, welche Strategien angestrebt werden, ist noch nicht entschieden. Am 7. Februar werden die Teilnehmer der Dialogabende in einem Workshop die Grundlage für einen Zwischenbericht erarbeiten. Der wird dann auf Einwohnerversammlungen in allen Stadtgebieten diskutiert. Dann folgt nochmal der gleiche Zyklus mit Dialog-Abende, Workshop und Einwohnerversammlungen. Erst danach, am Ende des Jahres kann die Stadtverordnetenversammlung dem neun Konzept für die Stadtentwicklung Verbindlichkeit verleihen.