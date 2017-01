FeiertagsgeschÃ¤ft stabil

artikel-ansicht/dg/0/

Zu dieser vorläufigen Einschätzung kommt der Handelsverband Berlin-Brandenburg in Neuruppin. Nach Angaben seines stellvertretenden Hauptgeschäftsführers, Günter Päts, begann das Weihnachtsgeschäft in den Läden der Region verhalten. Erst in der Woche vor Weihnachten und in den Wochen nach dem Fest sei es dort so richtig rundgegangen.

Nach dem Fest trugen vor allem der Umtausch erworbener Waren und das Einlösen von Gutscheinen sowie Geldgeschenken zu einer Belebung in den Geschäften bei. Genaue Zahlen erwartet der Verband aber erst zwischen Mitte und Ende Januar.

"Unsere Umsätze sind vergleichbar mit denen im Dezember 2015", sagt Riccardo Koch, Geschäftsführer von "Nanis Kinderparadies" in Oranienburg. Das sei aber allein dem Online-Geschäft geschuldet. In "Nanis Kinderparadies" kann nämlich seit kurzem auch online eingekauft werden, was sich als richtiger Schritt erwiesen habe. "Da die Zeiten für den stationären Einzelhandel immer schwieriger werden, überlegen wir, unser Angebot im Internet noch weiter auszubauen", sagt Riccardo Koch.

Hauptprofiteur des Weihnachtsgeschäftes war auf jeden Fall wieder der Online-Handel, dessen Umsätze seit Jahren stetig steigen. In Berlin-Brandenburg gibt es nach Schätzung des Handelsverbandes rund 10 000 Handelsunternehmen, von denen aber nur rund 1 500 Mitglied im Verband sind. Diese repräsentieren jedoch 85 Prozent des Einzelhandelsumsatzes.

Zufrieden zeigte sich Antje Franz vom Granseer Bestellcenter. "Wir hatten ein erfreuliches Weihnachtsgeschäft", erklärte sie. Dagegen bewertet der Geschäftsführer des Granseer Elektronik-Shops, Udo Nehls, die letzten Verkaufs-Wochen des Jahres eher zurückhaltend.