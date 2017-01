Schnee-Chaos auf Barnims StraÃŸen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) So viel Schnee war selten! Die unerwartet heftige Rückkehr des Winters hat am Donnerstagmorgen vor allem die Autofahrer im Berufsverkehr vor Probleme gestellt. Indes ist die Nachfrage nach Schlitten in Eberswalde nahezu explodiert.

Zwischen 4.30 Uhr und 8.30 Uhr hat es auf den zumeist spiegelglatten Straßen im Barnim neun witterungsbedingte Unfälle gegeben, bei denen niemand verletzt wurde, aber nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro entstand. Geknallt hat es nach Auskunft von Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion in Frankfurt (Oder), teilweise im Abstand von wenigen Minuten auf der Eberswalder Straße in Finow, zwischen Golzow und der A 11, zwischen Eberswalde und Spechthausen, auf der Prenzlauer Straße in Basdorf, zwischen Tuchen und Klobbicke, auf dem Börnicker Landweg bei Birkenhöhe, auf der Sonnenallee in Bernau, auf der Dorfstraße in Ahrensfelde und auf der Eberswalder Straße in Lichterfelde.

Dass nicht noch mehr passiert ist, grenzt an ein Wunder. Betroffene berichten, dass die Autobahnabfahrt Joachimsthal wegen der Glätte kurzerhand gesperrt wurde und dass zum Beispiel zwischen Biesenthal und Eberswalde lange kein Räumfahrzeug zu sehen war.

Für den Zustand der Bundes- und Landesstraßen im Altkreis außerhalb der Kreisstadt ist die Eberswalder Meisterei des Landesbetriebes Straßenwesen zuständig, deren Leiter Marco Kroll alle Autofahrer um Verständnis dafür bittet, dass der Winterdienst nicht überall zur gleichen Zeit sein könne. "Wir hatten ab 3 Uhr morgens sechs Fahrzeuge im Einsatz. Unsere Leute haben alles gegeben. Aber bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in so kurzer Zeit, das war schon eine Herausforderung", sagt Marco Kroll und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich nicht nur auf den Winterdienst zu verlassen, sondern ihre Fahrweise unbedingt an die Witterungbedingungen anzupassen.

In Eberswalde war der stadteigene Bauhof ab 4 Uhr mit vier großen und elf kleinen Räum- und Streufahrzeugen sowie elf Transportern unterwegs. "40 Mitarbeiter haben Straßen, Fuß- und Überwege vom Schnee befreit", teilt Katrin Heidenfelder, Leiterin des Bauhofes, mit.

Den Wintereinbruch und die ungeräumten Straßen haben die Fahrgäste der Barnimer Busgesellschaft (BBG) zu spüren bekommen, die an vielen Haltestellen länger warten mussten. "Wir haben unsere Obusse mehrfach mit Lastkraftwagen über die spiegelglatte Bahnhofsbrücke in Eberswalde gezogen", sagt Alexander Greifenberg, Verkehrsleiter bei der BBG.

Die Eberswalder Berufsfeuerwehr hatte vor allem zwischen dem Brandenburgischen Viertel und der Zoostraße zu tun. Auf einer Anhöhe des Verbindungsstückes sei an einer Anhöhe am frühen Morgen ein Kleinbus im Graben gelandet, berichtet Einsatzleiter Uwe Siebert. "Wir haben das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückbefördert", sagt er. Gleiches sei dann noch ohne offizielle Anforderung bei vier, fünf anderen Autos erfolgt, die an derselben Stelle ebenfalls von der Fahrbahn gerutscht waren. "Teilweise haben sich die Fahrer auch gegenseitig geholfen", betont Uwe Siebert.

An manchen Schulen, so in Joachimsthal, hat für einige Schüler der Unterricht am Donnerstag etwas später begonnen. "Das hielt sich aber in Grenzen, die meisten Busse waren pünktlich", sagt Irmhild Hergt, Schulsekretärin der Georg-Büchner-Schule in der Schorfheidestadt. Gelegentlich hätten auch Eltern den Transport ihrer Kinder übernommen, wenn der Bus nicht rechtzeitig an der Haltestelle war. Von den 255 Mädchen und Jungen der Joachimsthaler Bildungsstätte sind 78 Fahrschüler.

Doch die geschlossene Schneedecke hat den Barnimern keineswegs nur Ärger bereitet. In Eberswalde stieg der Umsatz an Schlitten auf Rekordhöhe. "Vor Weihnachten haben wir bloß ein paar Exemplare verkaufen können, jetzt ist das Interesse der Kundschaft riesig", verriet Verkäuferin Margit Mecklenburg vom Fachgeschäft Sporthaus 2000 an der Puschkinstraße 12. Am Donnerstagmorgen hatte sie noch einen Schlitten parat. Aber kurzfristig seien Nachlieferungen möglich.

In der Sportwaren-Abteilung des City-Kaufhauses in der Rathauspassage standen zum Beginn der Öffnungszeit noch zwei Schlitten zur Auswahl. "Wir bemühen uns um raschen Nachschub", sagte Manfred Herber, Inhaber des Kaufhauses.