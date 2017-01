Zentrum Finkenkrug: Gestaltungsfrage offen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In den 1980er Jahren gab es südlich vom Bahnhof Finkenkrug einen Zentrumsbereich, in dem rund 20 kleine Geschäfte die tägliche Versorgung der Bewohner der geschichtsträchtigen Villenkolonie sicherstellten. Heute, ein Vierteljahrhundert nach der Wende, besteht für die Nahversorgung in dem idyllischen Falkenseer Ortsteil dringend Handlungsbedarf. Insbesondere ein Discounter in Bahnhofsnähe wird offenbar einhellig von der Bevölkerung gewünscht.