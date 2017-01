"Viermal gewinnen" als Minimalziel

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (MOZ) Mit der Heimpartie gegen den TSV Rudow starten die Handballerinnen des HC Angermünde am Sonnabendnachmittag in die Rückrunde der Ostsee-Spree-Oberliga. Nach einer sehr guten Hinrunde sind sie derzeit Sechster und wollen unbedingt den Klassenerhalt schaffen.

Erfreulicher Zwischenstand: Schon vier Punkte mehr als in der gesamten Vorsaison hat das Angerm├╝nder Handballteam um die ├ťbungsleiter Denny Reinicke (l.) und Dirk Cavalier (r.) nun bereits in der ersten Halbserie der Ostsee-Spree-Oberliga erspielt. Gegen © Carola Voigt

Als "grundsätzlich positiv" sieht auch Trainer Denny Reinicke, der zusammen mit Dirk Cavalier die Mannschaft betreut, den Verlauf der ersten elf Saisonspiele. "Auch wenn wir in den letzten drei, vier Partien in ein paar alte Schwächen zurück fielen, die wir eigentlich bereits überwunden hofften, sind 12:10 Zähler etwas, womit wir wahnsinnig zufrieden sind." In der kompletten Saison 2015/16 hatte der HCA ganze acht Punkte erspielt.

Der Start mit zwei Siegen in Folge, später auch die Unentschieden gegen die jeweiligen Tabellenführer aus Schwerin und die Füchse Reinickendorf II gehörten zu den Highlights (das 21:21 gegen die Mecklenburger war nach hoher eigener Führung sogar ärgerlich), auch das 29:25 bei Hermsdorf-Waidmannslust in Berlin. Insgesamt glückten fünf Erfolge, der höchste beim 28:20 daheim gegen das aktuelle Schlusslicht Pro Sport Berlin.

Da es einen "geschenkten Nichtabstieg" (Reinicke) wohl nicht noch einmal geben werde - im Vorjahr hatte der HCA vom Rückzug des Berliner TSC II profitiert und so die Klasse trotz des 11. Platzes gehalten - wollen die Angermünderinnen die Rückrunde von der ersten Partie an sehr ernst nehmen. "Wir brauchen wohl mindestens noch vier Siege - 20 Punkte sollten dann zum Oberliga-Verbleib genügen", meint der Coach. Der TSV Rudow, den man zum Saisonstart in Berlin bezwang, gehört zweifellos zu jenen Kontrahenten, die in dieser HCA-Punkte-rechnung eine Rolle spielen. Dafür müsse insbesondere die Durchschlagskraft in der Offensive unbedingt wieder verbessert werden, wissen Trainer und Mannschaft gleichermaßen.

Die Sonnabend-Aufgabe wird alles andere als einfach, werden dem Angermünder Gastgeber doch drei wichtige Akteurinnen fehlen. Neben der langzeitverletzten Spielmacherin Maria Klemm, mit deren Rückkehr in dieser Spielzeit wohl leider nicht mehr zu rechnen ist, sind diesmal auch die stets sehr einsatzfreudige Carolin Köder und Maren Kühn nicht mit von der Partie.

"Das Hinspiel war eine äußerst harte, nicht sehr ansehnliche Partie", erinnert sich Denny Reinicke. Da sei es nun für das erste Match des neuen Jahres, das mit dem Anwurf um 15 Uhr in einen gleich handballreichen Sonnabend in der Mehrzweckhalle eingebettet ist, unabdingbar, "dass einige Spielerinnen über sich hinauswachsen und alle mindestens wieder zu ihrer Normalform finden, die vor Weihnachten mitunter verloren gegangen war", meint der Coach. Er findet es aber gut, dass "einige jetzt die Chance nutzen können, noch mehr in die Pflicht genommen zu sein" als bei dem einen oder anderen Kurzeinsatz.

Im Zwischenfazit der Angermünder ist unüberhörbar: Es herrscht allenthalben Freude darüber, dass "sich das Team enorm gefestigt hat". Prunkstück sei die Abwehr inklusive der Torsteherinnen mit durchschnittlich 23 Gegentoren pro Spiel. Reinicke: "Können wir das stabil unter Beweis stellen, sollte unser Potenzial dazu reichen, Spiele zu gewinnen und so die Klasse zu halten." Zum Jahreswechsel war bewusst eine anderthalbwöchige Pause eingelegt worden. Nun sollten alle nach zwei Trainingstagen wieder heiß auf die Punktspiel-Fortsetzung sein.