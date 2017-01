WeiÃŸe Pracht im Barnim

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am Morgen wirbelten die Flocken, mittags schien zeitweise die Sonne: Das Sturmtief "Axel" hat am Donnerstag in der Region für den ersten Schnee dieses Winters gesorgt. Räum- und Streudienste waren im Dauereinsatz.

Fast wäre es passiert, aber Christa Neumann kann sich noch halten. "Es ist wirklich glatt, man muss schon aufpassen", meint die Seniorin. Vor wenigen Stunden habe sie sich noch nicht aus dem Haus getraut. Nun, am Mittag, müsse sie aber einkaufen, sagt die Bernauerin und geht in die Bahnhofspassage.

Für die Mitarbeiter der Winterdienste begann der Tag zeitig. "Die Frühschicht war ab drei Uhr mit sieben Fahrzeugen im Einsatz", sagte der Leiter der Straßenmeisterei Biesenthal, Marek Breternitz. Die Niederschläge seien dabei durchaus unterschiedlich verteilt gewesen. So habe die Schneehöhe um Wandlitz herum lediglich einen Zentimeter betragen, in Werneuchen seien es dagegen fünf bis stellenweise zehn Zentimeter gewesen. "Vor allem im südlichen Bereich mussten wir daher räumen und streuen", so Breternitz. Er weist zudem darauf hin, dass "der Winterdienst nur funktioniert, wenn die Fahrzeuge rollen". Erst dann könne das gestreute Salz in die Straßen eingewalkt werden und wirken, so der Leiter der Straßenmeisterei Biesenthal.

Um 3.30 Uhr rückten die Winterdienst-Männer der Stadtwerke Werneuchen aus. "Zweieinhalb Stunden später waren Straßen und Wege erstmals geräumt", sagte Geschäftsführer Carsten Hölzer. Da es aber immer wieder Schneeschauer gab, waren die sieben Fahrzeuge auch noch bis zum späten Nachmittag unterwegs.

Überfrorene Nässe beschäftigte den Panketaler Betriebshof bereits dreieinhalb Stunden nach Mitternacht. "Der Schnee setzte dann erst so richtig gegen 5.30 Uhr ein", sagte Leiter Ronald Köppen. Zunächst seien die sogenannten A-Straßen - dort fahren vor allem Busse - sowie Bushaltestellen, Überwege und die Bereiche um die Schulen geräumt worden. "Die Nebenstraßen sind danach dran". Insgesamt 13 Männer sorgten in Panketal dafür, dass Autofahrer und Fußgänger möglichst sicher durch den Wintertag kamen. Sie können dabei unter anderem auf fünf Multicars und zwei Lastkraftwagen zurückgreifen. "Wir werden noch den ganzen Tag zu tun haben", schätzte Köppen am frühen Nachmittag ein.

"Bei uns hat der Winterdienst funktioniert", sagte Susanne Erbe von der Gemeindeverwaltung Ahrensfelde. Die Straßen seien in zwei Prioritäten eingeteilt und würden entsprechend geräumt. "Die Dorfstraße und die Lindenberger Straße sind beispielsweise zuerst dran", so Susanne Erbe. Einen besonderen Einsatz gab es in Mehrow. Dort war es so glatt, dass ein Schulbus nicht weiterkam. "Wir haben sofort Kollegen rausgeschickt".

"Die Hauptverkehrs- und Siedlungsstraßen sind frei", meldete die Stadt Bernau am Mittag. "Etwas frustrierend war es, dass wir immer wieder nachräumen mussten", sagte Bauhofleiter Marco Böttcher, der mit Früh- und Normalschicht insgesamt 16 Mitarbeiter im Einsatz hatte.

"Gut und reibungslos" hat der Winterdienst auch in Wandlitz funktioniert. "Ab 4.30 Uhr waren 16 eigene Fahrzeuge und insgesamt 18 Mitarbeiter unterwegs", sagte der Leiter Technisches Immobilienmanagement, Heiko Kühn. Bis 6 Uhr waren gemeinsam mit Fremdfirmen alle verkehrswichtigen Straßen und Plätze vom Schnee befreit. Später wurden die Strecken noch einmal abgefahren und nachgestreut.

Die Polizei meldete für die Region zahlreiche witterungsbedingte Unfälle.