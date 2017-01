artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bernau (vp) Verbraucher sind in Sorge: Deutschlands Grundwasser ist an vielen Stellen weiterhin stark mit Nitrat belastet, heißt es in einem Bericht der Bundesregierung, der diese Woche veröffentlicht wurde. Umweltministerin Hendricks verlangte deshalb schärfere Düngevorschriften. Betroffen sind unter anderem vor allem die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo hohe Tierbestände zu verzeichnen sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542471/

Im Barnim stellt sich die Situation hingegen völlig anders dar, erklärte Frank Lüdtke, in der Kreisverwaltung Barnim für das Ressort Landwirtschaft zuständig, kürzlich im Zusammenhang mit dem Erntebericht 2016. Er sprach von einem "fortschreitenden Abbau der Tierbestände" in der Region. Pro Hektar gebe es im Barnim 0,4 sogenannte Großvieheinheiten. In Niedersachsen sei es zum Teil das Neun- bis Zehnfache.

Die anhaltende Reduzierung der Tierbestände - unter anderem aufgrund des Verfalls der Schweinefleisch- und Milchpreise - habe allerdings auch zur Folge, dass die Landwirte hierzulande den Bedarf an organischer Substanz zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit "auf unseren leichten Standorten nicht mehr aus eigenem Aufkommen" decken können. Lüdtke sprach von einem Defizit an Stalldung, Gülle und Biogassubstrat. Um dieses auszugleichen, müssten Landwirte auch aus anderen Bereichen organische Wirtschaftsdünger zuführen. Etwa Klärschlamm. Dessen Einsatz, so erklärte der Fachmann, sei genehmigungspflichtig. Das Bodenschutz- und Landwirtschaftsamt kontrolliere regelmäßig den Einsatz. "Es wird ein Klärschlammregister geführt, um eine nacheinander folgende Ausbringung auf den gleichen Flächen zu verhindern."

Strenge Kontrollen und eine engmaschige Überwachung gibt es zudem beim Wasserversorger ZWA. "Wir beproben regelmäßig das Grundwasser, das wir für die Trinkwasseraufbereitung nutzen, sowie das Trinkwasser selbst", sagt Volker Pagel, Leiter Technik beim ZWA. Ferner ziehe man Netzproben und es gebe ein sogenanntes Grundwasser-Monitoring. Probleme mit Nitrat habe der Verband "überhaupt nicht". An keinem seiner Standorte. Der Grenzwert für Nitrat liege bei 50 mg/l. "Unsere Werte beim Rohwasser liegen bei um die 0,1 mg/l", so Pagel. "Also weit, weit unter dem Grenzwert." Die Brunnen für die zehn Wasserwerke des ZWA befänden sich im Übrigen jenseits landwirtschaftlicher Nutzflächen. Lediglich im Fall Serwest gebe es in der Nähe Äcker. Trinkwasser sei das bestkontrollierte Lebensmittel, versichert Pagel den Kunden.