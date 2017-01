PlÃ¤doyer fÃ¼r Chancengleichheit

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich wünsche Ihrer Stadt alles Gute, und ich wünsche Ihnen, dass Sie kreisfrei bleiben", mit diesem klaren Bekenntnis zu einem Thema, das die Frankfurter im vergangenen Jahr wie kaum ein anderes bewegt hatte, schloss Gregor Gysi seine Festrede. Begleitet wurde dieser Satz vom Applaus der rund 500 Gäste, die zum Neujahrsempfang der vier Serviceclubs der Oderstadt gekommen waren.

Er finde die Idee, die meisten kreisfreien Städte abzuschaffen, nicht besonders gut, hatte der Linken-Politiker bereits eingangs erwähnt. Verwaltungen einzusparen sei das eine, andererseits müsse der Stellenabbau im öffentlichen Dienst bereits teuer von der Allgemeinheit bezahlt werden. "Eine Kamera auf dem Bahnsteig kommt nicht runter, um Dir zu helfen", so Gysi. Leidenschaftlich plädierte er für die Chancengleichheit in der Gesellschaft. Alleinerziehende Mütter dürften nicht von der Berufstätigkeit ausgeschlossen werden. Kinder aus armen Verhältnissen müssten gleichberechtigt Zugang zu Kunst, Kultur und Bildung bekommen.

Auf die Bildungsarbeit für Kinder haben sich alle vier Frankfurter Serviceclubs im vergangenen Jahr mit vielen erfolgreichen Charity-Projekten konzentriert, betonte Ursula Jung-Friedrich, Vizepräsidentin des Kiwanis-Clubs, in ihrer Eröffnungsrede. "Wir alle sind Gewinner des Jahres", erklärte sie. Diejenigen, die etwas Nützliches tun konnten, genauso wie diejenigen, denen geholfen wurde. "Wir werden auch in diesem Jahr nicht nachlassen."

Eine erste Gelegenheit dafür ergab sich schon während des Neujahrsempfangs, als Mitarbeiter der Lebenshilfe um Spenden für die Restaurierung und den Ausbau des Spielplatzes auf dem Ziegenwerder baten. "Wir können viel dazu beitragen, die Stadt lebenswert zu gestalten", sagte Ursula Jung-Friedrich und fügte mit Blick auf die Pläne der Landesregierung hinzu: "Wir brauchen aber auch die Rahmenbedingungen, die das Land zu verantworten hat." Kein Land könne sich einen Gefallen damit tun, wenn Städte nicht mehr Leuchttürme für die Umgebung seien. Eine Reform, die die Bedeutung der Städte schmälere, keine Vision habe, sondern sich nur formell an Einwohnerzahlen orientiere, könne nicht gelten.

Oberbürgermeister Martin Wilke dankte aus dem Urlaub den Serviceclubs in einer Videobotschaft: "Es ist Musik in unserer Stadt, wenn Kinder lautstark und mit Freude spielen." Bürgerschaftliches Engagement sei in Frankfurt seit Jahrhunderten gute Tradition, so Wilke weiter und verwies auf die bevorstehende Ausstellung von Kunstschätzen der Marienkirche, die dank Spenden aus der Bevölkerung restauriert werden konnten.

Unter die Gäste hatte sich auch Brandenburgs AfD-Landeschef Alexander Gauland gemischt, der bei der Bundestagswahl als Direktkandidat im Wahlkreis Oder-Spree-Frankfurt antreten wird.