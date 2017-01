"Verkettung unglÃ¼cklicher UmstÃ¤nde"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (sk) Ganz Deutschland stöhnt unter dem Sturmtief "Axel", der Barnim blieb bis Mittwochabend von größeren Schäden verschont. In Eberswalde gab es für das Verkehrschaos am späten Dienstagnachmittag keine witterungsbedingten, sondern technische Gründe: Gegen 16.30 Uhr und damit mitten im Berufsverkehr hatte ein Obus auf der Heegermühler Straße die Oberleitung zerrissen. Die Folge: Vollsperrung - und verstärkter Verkehr auf der Straße zwischen Zoo und Brandenburgischem Viertel. Dort kollidierten eine Stunde später ein Ford und ein Skoda. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr, die bei den Vorfällen vor Ort war, kamen die insgesamt vier Insassen ins Krankenhaus. "Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände", sagt Frank Wruck, Geschäftsführer der Barnimer Busgesellschaft. Bei einem Obus seien die Stromabnehmerstangen entgleist, als das Fahrzeug gerade von der Heegermühler Straße ins Brandenburgische Viertel abbiegen wollte. Im Normalfall könnte der Busfahrer aufs Notstromaggregat umschalten und die Fahrt bis zum nächsten planmäßigen Halt fortsetzen. Die Stangen seien mit Sensoren ausgestattet, die erkennen würden, wenn diese aus der Spur geraten seien. Üblicherweise würden sich die Stromabnehmer daher automatisch absenken, sobald sie den Kontakt zur Oberleitung verloren hätten. Diesmal aber hätten sich die Stangen in einem Spanndraht der Oberleitung verhakt, was zu einem Kurzschluss geführt und die Strippe zerrissen habe. "Und das ist ausgerechnet zu einer Zeit geschehen, in der besonders starker Verkehr herrschte und der diensthabende Fahrleiter planmäßig bereits Feierabend gemacht hatte", bedauert Frank Wruck. Der Kollege habe wegen des Staus lange gebraucht, von Zuhause zum Betriebshof zu gelangen, den Turmwagen zu holen und die Reparatur zu veranlassen. "Am Ende musste er von der Polizei unter Blaulicht an den Einsatzort gebracht werden", berichtet der Geschäftsführer der Barnimer Busgesellschaft. Für die Fahrgäste habe in keiner Phase Gefahr bestanden. Der Bus an sich sei ohne einen Kratzer weiter einsatzfähig geblieben