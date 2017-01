FlÃ¶tentÃ¶ne aus allen Herrn LÃ¤nder

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Weit mehr als 100 Kinder, Erzieher und Eltern folgten am Donnerstagnachmittag der Einladung des Preußischen Kammerorchesters Prenzlau zu einem kostenlosen Konzert. Zum dritten Mal hat der Hort am Mündesee dafür seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Aaron Dan brachte den Gästen die Geschichte der Flöte näher und hatte dazu etwa 15 alte und große Instrumente mitgebracht, von der Mütter aller Flöten, der Panflöte aus Griechenland über die Piccoloflöte aus Mark Neukirchen bis zur Hulusi-Flöte aus China.

Angermünde, 05.01.2017: Konzert des Preuß. Kammerorchesters für Hort- und Flüchtlingskinder im Hort am Mündesee, Flötist Aaron Dan beleuchtet die Geschichte der Querflöte

Statt zu reden, wollte der Musiker und Moderator lieber die Musik sprechen lassen. "Es gibt hier Besucher, die uns nicht verstehen können, aber Musik kennt keine Grenzen", sagte Aaron Dan. Er stellte dem Publikum zuerst den Klang der einzelnen Instrumente vor, ehe diese mit der Musik des Kammerorchesters verschmolzen. Zehn Streicher vom Violinisten bis zum Kontrabassisten waren mit nach Angermünde gekommen. Am Vormittag hatten die Musiker im Hort noch geprobt. Schließlich war das Programm "Pan und die Königin der Nacht" nagelneu und extra für den Anlass zusammengestellt.

15 bis 20 Schulkonzerte für verschiedene Altersgruppen gibt das Preußische Kammerorchester im Jahr, je nachdem, wie sie in den Spielplan passen. Die Musiker fahren über Land und treten auch in Gramzow, Gartz, Templin und kleineren Dörfern auf. Das Konzert in Angermünde ist ein Besonderes. Es soll Kindern verschiedener Nationalitäten ein gemeinsames musikalisches Erlebnis verschaffen.

Die Plätze im Speiseraum des Hortes wurden am Donnerstag so knapp, dass man auf den Bänken und Matten ganz schön zusammenrücken musste. "Heute kann man mit dem Bürgermeister kuscheln", meinte Hortleiterin Monika Krüger, die unter den vielen Gästen auch den Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer begrüßen konnte. Während die Großen stillsaßen und wie gebannt zuhörten, hielt es die Kleinen kaum auf den Plätzen. Sie dirigierten und wippten bei den Stücken mit.