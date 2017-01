Pneu Laurent spendet fÃ¼r die Tafel

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich wollte Pneu-Laurent-Geschäftsführer Markus Lamb die Spende am Donnerstag noch persönlich überreichen. "Doch nach der Schließung des Werkes darf er das Unternehmen nicht mehr öffentlich repräsentieren", bedauerte Tafelchefin Viola Knerndel. Also dankte sie nicht nur Lamb in dessen Abwesenheit, sondern auch den knapp 150 Mitarbeitern, die zuletzt noch im Werk gearbeitet hatten. Denn letztlich sei ihnen der Geldsegen zu verdanken gewesen. Im Zuge der Werksauflösung hatten sich Mitarbeiter erkundigt, ob sie nicht mehr gebrauchtes Büromaterial, Werkzeuge und Möbel aus dem Werk an der Sachsenhausener Straße kaufen können. Lamb ließ daraufhin nicht mehr benötigtes Inventar versteigern. Das Geld wurde gespendet.

5 000 Euro wurden bereits Mitte Dezember der Oranienburger Bürgerstiftung übergeben, die soziale und kulturelle Projekte in der Kreisstadt finanziell fördert. "Es ist so etwas wie unser Abschiedsgeschenk an Oranienburg", sagte Lamb damals. Noch einmal 5000 Euro bekommt die Oranienburger Tafel. Geld, das Geschäftsführerin Viola Knerndel gut gebrauchen kann. Rund 20 000 Kisten mit von Supermärkten gespendeten Waren haben die Tafelmitarbeiter und -helfer verteilt. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen sei der Andrang an der Tafel im vergangenen Jahr gestiegen, unter anderem, weil sie verstärkt auch von Flüchtlingen genutzt wird. Eine Kiste mit Lebensmitteln kostet bei der Tafel vier Euro. Anspruch auf eine Kiste haben Bürger mit einem Einkommen von unter 900 Euro im Monat.

"Die Spende setzen wir für die Personalkosten ein", sagte Knerndel. Dadurch könnten den Mitarbeitern zusätzliche Stunden bezahlt werden, sagte sie.

Pneu Laurent hatte die Runderneuerung von Lkw-Reifen wegen Absatzproblemen Ende des Jahres eingestellt. Viele Spediteure setzen inzwischen auf billige Neureifen aus Asien. Die niedrigen Rohstoffpreise hatten die Situation in den vergangenen Jahren noch verschärft.

Von den zuletzt 146 Mitarbeitern wechselten 66 zum Jahresbeginn in eine Transfergesellschaft, in der sie Weiterbildungen erhalten und bei der Suche nach einer neuen Perspektive unterstützt werden.