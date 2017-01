Hilfe bei MÃ¤ngeln und SchÃ¶nheitsfehlern

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein Wasserrohr ist gebrochen und die Mieter verlangen ein Ausweichquartier, ein Grünheider Mieter ist mit der Arbeit seines Hauswartes unzufrieden, eine Heizung ist ausgefallen - fast im Minutentakt klingelt das Telefon bei Nicolaus Tautrims. Der 68-jährige Jurist ist Berater beim Märkischen Mieterverein Fürstenwalde. Am Donnerstagnachmittag bot der Verein seine erste Beratung in den neuen Räumen an der Lebuser Straße 5 an. "Unser Partner hat aufgehört und für uns alleine waren die alten Räume in der Friedrich-Engels-Straße überdimensioniert", erklärt Ehefrau Regina Tautrims, ebenfalls Beraterin des Vereins.