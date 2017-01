Forderung nach schneller Sanierung

artikel-ansicht/dg/0/

"Wenig neue Erkenntnisse, stattdessen werden die alten Vermutungen und Beschwichtigungen wiederholt", lautet das Urteil von Axel Vogel, dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, zu der Antwort der Landesregierung auf die Anfrage "Sanierung der Anlagenfläche der insolventen GEAB" in Bernau. Im vergangenen Jahr hatte sich das Bündnis für Bernau in der gleichen Angelegenheit in offenen Briefen an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), die Fraktionen des Brandenburger Landtages sowie an Barnims Landrat Bodo Ihrke (SPD) gewandt, und zwar mit der Forderung, dass die Abfallberge unverzüglich auf Kosten des Landes entsorgt werden.

In der Anfrage von Axel Vogel und Benjamin Raschke (beide Bündnisgrüne) wird zunächst darauf hingewiesen, dass der Kreistag Barnim 2015 eine Resolution beschlossen hat, in der er das Land auffordert, ein Umweltmonitoring zu erstellen, das Austreten von Sickerwässern zu verhindern und einen Sanierungsplan zu erarbeiten. Zuvor wurde in der Anfrage daran erinnert, dass die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine frühere Anfrage auf ein Gutachten des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz aus dem Jahr 2012 hingewiesen hat. Darin werde davor gewarnt, dass kontaminiertes Sickerwasser in Oberflächengewässer gelangen könne.

Die Landesregierung weist ebenfalls in einer Vorbemerkung ihrer Antwort darauf hin, dass laut Gutachten von dem Anlagengelände keine akute Gefahr ausgehe. Ein dringender Handlungsbedarf zum Schutz von Grundwasser und Boden bestehe nach Auffassung des Gutachters nicht. In der Antwort auf die neuerliche Anfrage wird darauf hingewiesen, dass Mitte 2016 ein Gutachterbüro mit weiteren Kontrollen des Anlagengeländes beauftragt worden war. Dies habe einen Rückgang der Belastung bei allen Parametern außer bei Kupfer feststellen können. Ein Umweltmonitoring sei damit nicht erforderlich.

Auch sei kein Mechanismus vorstellbar, der zu einem Abfließen kontaminierter Sickerwässer auf benachbarte Flächen führen könnte. Das Grundwasser werde durch eine sieben Meter mächtige Geschiebemergelschicht unterlagert. Sicherungsmaßnahmen seien nach Einschätzung des Landesamtes nicht notwendig.

Mit der Bearbeitung eines Sanierungskonzeptes sei ein Gutachterbüro beauftragt, so die Antwort der Landesregierung. Es soll drei Varianten des Sanierungskonzeptes erarbeiten.

Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor und sollen sehr bald Vertretern der Stadt Bernau vorgestellt werden, so Axel Vogel. Ein Erwerb des Geländes durch das Land werde allerdings ausgeschlossen.

"Nur weil man bislang wenig belastbare Daten hat, kann man Messergebnisse nicht durch Vermuten ersetzen", kommentiert Axel Vogel die Antwort der Landesregierung. Die Landesregierung schreibe in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage, sie habe Mitte des Jahres 2016 ein Gutachterbüro beauftragt. Der Gutachter habe an zwei Tagen im vergangenen Jahr nach Regenfällen eine Geländebegehung gemacht. Schadstoffe seinen zwar nach wie vor vorhanden, bis auf Kupfer aber rückläufig. Die Möglichkeit, dass dieses belastete Wasser ins Grundwasser gelangt wird ausgeschlossen. Die Zuständigkeit für das Areal würde laut brandenburgischer Landesregierung aber auch nach einer durchgeführten Kreisgebietsreform beim Landesamt für Umwelt (LfU) verbleiben.

"Dass die Landesregierung trotz aller Aufforderungen und Nachfragen hier weiter so schleppend agiert, ist unverständlich", kritisiert Axel Vogel. Nach wie vor versickere ein Mix aus verschiedenen Schadstoffen, unter anderem Kupfer, unter den Haufwerken und es sei nicht bekannt, wohin dieses Wasser schließlich gelange.

"Ich finde die Sorgen der Menschen die im Umfeld der Anlage leben, nach wie vor berechtigt und hoffe auf bessere Informationen bei der Vorstellung des Sanierungkonzeptes und eine schnelle Umsetzung", so Vogel abschließend.