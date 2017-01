Wege in eine Klandorfer Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Die "Bürgerinitiative für den Erhalt der historischen Klandorfer Pflasterstraßen", so ihr kompletter Name, hat im Schorfheider Ortsteil ein Flugblatt zum aktuellen Stand der Dinge verteilt. Darin blickt sie voraus auf den 7. Februar, an dem der Schorfheider Bauausschuss zum Thema tagt - diesmal sogar in Klandorf, genauer gesagt im Waldgasthof Perkuhn.

Auf dieser Sitzung will der bestellte Gutachter die Ergebnisse seiner Untersuchung vorstellen. Vor rund einem halben Jahr haben sich die Bürgerinitiative und die Gemeindeverwaltung auf einen gemeinsamen Beauftragten geeinigt. Die Wahl ist auf Volker Südmeier vom Ingenieurbüro Weiland aus Gransee (Oberhavel) gefallen.

In ihrem Flugblatt veröffentlicht die Klandorfer Gruppe nun erste Erkenntnisse des Gutachters. So habe er für die vorhandene Dorfstraße "eine Haltbarkeit bis mindestens zum Jahr 2034 berechnet". "Die angeblich zwingende Notwendigkeit eines Neubaus wegen Altersschwäche ist damit objektiv widerlegt", schreibt der Sprecher der Initiative, Lutz Paproth.

Der Darstellung der Gruppe zufolge hat die Gemeinde die laufende Instandhaltung vernachlässigt, vor allem nichts Wirksames "gegen das nach Regen am Straßenrand stehende Wasser getan". Ihr Schluss: "Die Gemeinde überlässt mutwillig die Straße der Zerstörung, um einen Neubau zu provozieren." Ein Neubau aber passe nicht zum Dorfcharakter und entwerte die anliegenden Grundstücke. Bürgermeister Uwe Schoknecht (Bündnis Schorfheide) ist wenig erfreut über das Schreiben der Bürgerinitiative. "Dieses Vorgehen erfüllt mich mit Befremden", erklärt er. "Herr Paproth hält sich nicht an die besprochene Verfahrensweise." Die Gemeinde habe sich mit der Gruppe auf einen "sehr breiten, demokratischen Meinungsbildungsprozess" geeinigt. "Da sollte man keine Ergebnisse vorwegnehmen", sagt Schoknecht.

Ihm zufolge liegen acht Varianten vor, die der Gutachter erarbeitet hat. Das Schreiben der Initiative listet allerdings nur vier auf. Erstens eine Reparatur vorhandener Schäden am Pflaster der Straßenränder. Zweitens: Die Straße bleibt und es werden Ausweichstellen geschaffen oder die Fahrbahn verbreitert. Drittens: ein grundhafter Ausbau, bei dem das historische Pflaster rausgerissen wird. Viertens: ein sogenannter Hocheinbau, bei dem die alte Straße drinbleibt sowie die Randstreifen mit tragfähigem Material aufgefüllt werden.

In ihrem Schreiben positioniert sich die Gruppe zur ersten Variante. "Für die Initiative sind vorrangig der Erhalt der historischen Straßen, das Bewahren des Ortsbildes und die Beibehaltung der Mischnutzung als vielfältig genutzter Raum der Begegnung aller Bürger ... die entscheidenden Zielsetzungen", ist in dem Schreiben zu lesen. "Dem entspricht die Straße, so wie sie jetzt ist, ideal."

In jedem Fall weist sie eine lange Geschichte auf. Je nach Quelle wird das Alter der Pflasterstraße auf 80 bis weit mehr als 100 Jahre angegeben. In den 1970er-Jahren hat sie ihre jetzige Bitumendecke bekommen. Für den Ausbau hat die Gemeinde bereits Gelder eingeplant: 2018 für Planungen und andere vorbereitende Maßnahmen 60000Euro; ein Jahr später dann 570000Euro für die Baumaßnahme, die nach Ansicht der Verwaltung vor allem wegen der Verkehrssicherheit und des Alters der Straße notwendig ist. Rund ein Drittel der Ausbaukosten hätten die Anlieger zu tragen. Zwei Umfragen - initiiert von der Bürgerinitiative und der Gemeinde - haben die größtenteils ablehnende Haltung der Klandorfer dokumentiert.

So wird es wahrscheinlich wieder voll im Waldgasthof Perkuhn, wenn im kommenden Monat die nächste Sitzung zum Thema ansteht. Dem Flugblatt der Initiative zufolge wird es dabei um die Vor- und Nachteile der jeweiligen baulichen Varianten gehen, um ihre Kosten und Möglichkeiten der Förderung sowie darum, wie das Regenwasser am besten aus dem Ort abgeleitet werden kann. Außerdem soll eine Neugestaltung des gesamten dörflichen Zentrums besprochen werden. Laut Uwe Schoknecht ist bereits für kommende Woche ein vorbereitendes Treffen zwischen Lutz Paproth, Ortsvorsteher Olaf Pieper und Bauamtsleiterin Manuela Brandt geplant.

Sitzung: 7. Februar, 18.30 Uhr, Waldgasthof Perkuhn, Marienwerderweg 13