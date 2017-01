Aus Alt wird Neu

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Erst im November feierte die Kreisverkehrswacht Barnim ihren 25. Jahrestag. Gleichzeitig wurde ein Projekt iniziiert, durch das jeder den Verein unterstützen kann. Es gibt die Möglichkeit, Patenschaften für Flächen - sogenannte Squares - des Fahrsicherheitstrainingsplatzes Bernau zu übernehmen. Für einen FASI-Square mit einer Fläche von 25 Quadratmetern wird beispielsweise eine Spende in Höhe von 100 Euro genommen. Dafür erhält der Pate einen Gutschein für ein Mobilitätstraining im Wert von 40 Euro. Für fünf FASI-Flächen gibt es einen Gutschein für ein Sicherheitstraining nach Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrates im Wert von 80 Euro.

Seit 2012 betreibt die Kreisverkehrswacht einen Fahrsicherheitstrainigsplatz in Bernau, im Gewerbegebiet an der Albertshofer Chaussee. "Wir wollen die Menschen darüber informieren, dass es ihn gibt", erklärt der Vorsitzende Walter Papritz. Doch natürlich würden sie auch Unterstützung brauchen, denn die Fahrflächen, die für das Fahrsicherheitstraining genutzt werden, seien "in die Jahre gekommen". Eine alte Betonstraße sei zum Beispiel noch aus der Zeit der NVA und zerbrösele langsam.

Die Spendengelder für die FASI-Squares fließen deshalb in die Erweiterung und Erneuerung der Flächen und Fahrbahnen. "Wir suchen auch Leute, die größere Flächen fördern", erläutert Walter Papritz. So bekommen etwa Paten für zehn FASI-Flächen zwei Gutscheine für ein Sicherheitstraining, werden auf der Homepage der Kreisverkehrswacht verlinkt, auf einer Ehrentafel benannt und können der übernommenen Patenschaftsfläche, zum Beispiel einer Kreuzung, einen Namen geben.

Geplant ist eine Investition von 160 000 Euro. Bereits investiert wurden 22 000 Euro, zum Beispiel für die Gleitfläche, auf der die richtige Reaktion auf das Befahren rutschiger Flächen geübt wird. Sie wurde auf 500 Quadratmeter erweitert. Erste Paten gibt es, zum Beispiel Vereine, die auf dem Fahrsicherheitstrainingsplatz aktiv sind. Beteiligen können sich laut Walter Papritz aber alle - Privatleute, Einrichtungen, Einzelpersonen, Autohäuser.

Kontakt im Internet: www. kreisverkehrswacht-barnim.de, Telefonnummer 03338 700657