Band mit Oderbruch-Charme

Wilhelmsaue (MOZ) Wer sich tänzerisch mit guter Musik fürs neue Jahr in Schwung bringen möchte, der ist im Gasthaus "So oder so" richtig. Zum siebten Mal eröffnet die Band "Livingroom" mit einem Konzert am ersten Sonnabend des neuen Jahres die Saison.

Der Platz dürfte am Sonnabendabend wieder knapp werden in einer der urigsten Kneipen des Oderbruchs. Dann wird das Konzertjahr 2017 eingeläutet. Fans haben sich den Termin längst notiert: Am ersten Sonnabend jeden Jahres spielt die beliebte Band in Wilhelmsaue. Das Gasthaus "So oder so" ist ein Ort, an dem die Musiker ihrem Anspruch vom etwas anderen Musikerlebnis am besten gerecht werden können.

"Livingroom" ist eine echte Band der Region. Alle Musiker und Sängerin Heike Matzer sind im Oderbruch zu Hause. Die Freude an der Musik und die Herausforderung, ihr Publikum zu begeistern und mitzureißen, steht für die zehn Mitglieder im Vordergrund. Sie wollen beste Musik bieten, ihre Besucher zum Tanzen bringen. Mit einer Mischung aus Soul und Funk, aber auch Jazzklassikern, mit Liedern von Duke Ellington über Marvin Gaye und Stevie Wonder, den Beatles und van Morrison bis Michael Jackson und Amy Winehouse haben sie für jeden Geschmack etwas im Gepäck. Wenn sie aufspielen, füllt sich die Tanzfläche im Nu und wird nie wieder leer.

Die Nähe zwischen Band und Publikum in der rustikalen und urgemütlichen Atmosphäre des Gasthauses Wilhelmsaue dürfte ein Übriges tun, um zum Jahresbeginn einen unterhaltsamen Abend der besonderen Art zu erleben.

Begonnen hat bei "Livingroom" alles vor sieben Jahren, als sich zunächst sechs Musiker zusammenfanden. Sie wollten einfach gemeinsam Musik machen, leiteten aus diesem Urvergnügen auch den Bandnamen ab, der zu Deutsch Wohnzimmer bedeutet. Längst sehen die Mitglieder dies auch im Sinne von Lebensraum, dem Oderbruch, das für sie Lebens- und Wohlfühlraum ist. Und in dem sie sich eine von Jahr zu Jahr wachsende Fangemeinde aufgebaut haben, der sie mit ihren Auftritten immer wieder ein Gefühl Lebensfreude vermitteln.

Konzert und Tanz, Sonnabend 19 Uhr, Gasthaus "So oder so" Wilhelmsaue