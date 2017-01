GrÃ¼nabfall-Berge an Annahmestellen rufen Kritik hervor

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Bevor auch die vier Grünannahmestellen der Stadt Eberswalde unter der dichten Schneedecke verschwunden sind, hat sich Günter Riedel schockiert über deren Zustand geäußert. Der promovierte Landschaftsgärtner im Ruhestand war in Nordend, wo in der Saison an der Poratzstraße Pflanzenabfälle aller Art angenommen werden. "Vom Volumen, vom Gewicht und von der Zusammensetzung her sind die dort gelagerten gewaltigen Mengen nicht zu überblicken", urteilt Günter Riedel, der so erschrocken über diesen Anblick war, dass er sich auch am Schützenplatz und in Finow umgeschaut und über die Annahmestelle in der Clara-Zetkin-Siedlung Erkundigungen eingeholt hat. In Finow hätten die Abfallsäcke bereits vor dem Tor gelegen, auf der Fläche würden sich Berge türmen, die er schon vor drei Jahren dort gesehen habe. "Es gibt keine Annahme nach Abfallsorten, keine Ordnung der Ablagerung, von geregelter Kompostierung war nichts zu entdecken", betont der Finower, der vermutet, dass eine Analyse der Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften Probleme bringen würde. Dabei sei Kompost eine entscheidende Voraussetzung für Fruchtbarkeit und gute Erträge. Die Baumärkte würden es zeigen: Auf der Basis von Kompost ließen sich mit sogenannten Spezialerden hohe Umsätze erzielen, erklärt Günter Riedel weiter.