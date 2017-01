Landrat Schulze ist "gefrustet"

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Selbst SPD und Linke im Uckermark-Kreistag sind brüskiert: Der Umgang mit der Kreisreform in Brandenburg sorgt sogar in den eigenen Parteireihen für Unmut. Auf einem Sonderkreisausschuss in Prenzlau machten sich die Fraktionen Luft.

Landrat Dietmar Schulze (SPD) brannte es auf der Seele. Und so musste er seinen Ärger loswerden. Er sei "deprimiert", wie mit bestimmten Dingen in der Landesregierung umgegangen werde. In seiner Amtszeit als früherer Staatssekretär in Potsdam und auch später habe er so etwas noch nie erlebt. Er sei gefrustet. Schulze sprach von einem "Schnellverfahren", mit dem man die Abgeordneten und die Kreistage in die Bredouille gebracht habe. Man müsse sich überlegen, ob man überhaupt auf den Entwurf reagiere.

Woher der Ärger? Der Landrat stört sich vor allem am diplomatischen und demokratischen Umgang. Die Landesregierung habe einen Referentenentwurf verschickt, zu dem sich die Kreistage in aller Eile äußern sollten. Um aber die Frist einhalten zu können, hätte man sogar eine Sondersitzung einberufen müssen. Inzwischen ruderte das Ministerium wieder zurück und verlängerte den Termin. Das Papier habe dennoch keine rechtliche Grundlage. Aus seiner Erfahrung als Staatssekretär heraus habe es noch kein Referentenentwurf bis zum Regierungsbeschluss geschafft, wetterte Schulze.

Damit goss die Landesregierung den erbitterten Gegnern der Kreisreform frisches Wasser auf die Mühlen. Der Gesetzentwurf genüge nicht einmal den Anforderungen der Brandenburger Verfassung, so die prompte Reaktion der Uckermark-CDU. Man müsse ihn daher zurückweisen. In einer zehnseitigen eigenen Stellungnahme dazu zerfetzt die Kreistagsfraktion das Papier. Kernargumente: Es gibt keine Einsparungen durch den Großkreis Uckermark-Barnim. Von einer Funktionalreform könne keine Rede sein. Die Verwaltung wird schlechter erreichbar für die Bürger. Die Kriterien im Gesetzentwurf seien ungerechtfertigt. Außerdem befürchtet man ein Demokratiedefizit.

Doch komplett ablehnen wie die CDU können weder SPD noch Linke die Kreisreform. Damit würden sie ihre rot-rote Landesregierung brüskieren. Hinter vorgehaltener Hand herrscht in beiden Parteien allerdings größter Unmut, hatte man doch auf die angekündigte neue Aufgabenverteilung zwischen Land, Kreisen und Kommunen vertraut. Genau so waren auch die acht Forderungen formuliert worden, auf die sich der Kreistag in einer ersten Stellungnahme zum Leitbild des Innenministeriums geeinigt hatte. Das unterschrieb damals sogar die CDU.

Doch die Christdemokraten sehen sich jetzt bestätigt, nun erst recht gegen die Kreisreform in ganz Brandenburg zu Feld zu ziehen. "Wir haben hier gegensätzliche Meinungen", so Fraktionschef Wolfgang Banditt.

Damit steht der Kreistag vor dem Problem, bei solcherart gegensätzlicher Positionen zu einer gemeinsamen Stellungnahme kommen zu müssen. Daher wollen SPD, Linke und FDP nun wieder eine überparteiliche Arbeitsgruppe bilden, die sich bis Anfang März äußert. Der Landrat hat Unterstützung seiner Juristen angekündigt. Versprechen an die CDU: Auch gegensätzliche Meinungen würden berücksichtigt.

Mit diesem Kompromiss scheinen die Christdemokraten einverstanden zu sein. Ohnehin vertrauen sie auf den Volksentscheid, der das ganze Gesetz zum Kippen bringen soll.

Landrat Dietmar Schulze will jetzt sein politisches Gewicht in die Waagschale werfen. Zum Gesetzentwurf und zum Vorgehen der Landesregierung habe man schon etwas beizubringen, kündigte er im Kreisausschuss an. "Es geht nicht ohne Funktionalreform", so sein Standpunkt.

Bei aller Auseinandersetzung wird die Uckermark das Rad der Kreisreform jedoch nicht zurückdrehen können. "Nicht wir entscheiden, sondern der Landtag", so SPD-Fraktionschef Frank Bretsch. Und der Landtag will nun mal den Großkreis Uckermark-Barnim.