RÃ¼ckkehrer mit der Nummer 18

Eberswalde (MOZ) Bei Brandenburgligist Preussen Eberswalde gibt es einen Neuzugang, der eigentlich keiner ist. Denn Eric Krause hat vor Jahren mehrere Nachwuchs-Altersklassen bei Preussen (vormals Motor) durchlaufen, bevor sein sportlicher Weg ihn an die Sportschule Cottbus führte. Dort setzte Preussens Nachwuchskicker bei Energie Cottbus in der B-Jugend seine fußballerische Ausbildung fort. Jetzt ist er zu seinem ehemaligen Verein zurückgekehrt.

Für die Westender eine freudige Überraschung, musste doch nach dem Abgang von Patryk Domin in der Winterpause, in der Defensive nachgelegt werden. Zumal jetzt auch noch Kim Schwager nach einer Knieverletzung ausfällt.

"Wir freuen uns sehr, dass Eric wieder bei uns spielen wird", bekannte Vereinspräsident Danko Jur beim ersten gemeinsamen Treffen. Immerhin kennt man sich noch aus der früheren Nachwuchszeit, bevor Eric 2012 nach Cottbus delegiert wurde. "Meine schöne Zeit bei Motor habe ich nie vergessen, immer mit einem Auge aus der Ferne auch das Spielgeschehen bei Preussen verfolgt", erzählte Eric Krause, der dabei einen Blick aus dem neuen Vereinsheim auf seine frühere Wirkungsstätte, die Plätze im Westendstadion, wirft.

Jetzt lässt Eric Krause ein duales Studium und eine Arbeitsaufnahme in Eberswalde in seine Heimatstadt zurückkehren. "Für mich stand sofort fest, dass ich sportlich wieder bei Preussen anheuern will", erklärt der sympathische 19-Jährige, der in wenigen Tagen seinen 20. Geburtstag feiert. Auf die neue Herausforderung in Preussens Brandenburgliga-Team freut er sich sehr. Der gestandene Rechtsverteidiger, der auch auf der linken Seite einsetzbar ist, hofft, schnell im Team Fuß zu fassen. Mit der Rückennummer 18, die vorher Patryk Domin trug, hat Preussens Neuzugang sich schon angefreundet.

Der in Eberswalde geborene frühere Altenhofer bringt trotz seiner Jugend schon einiges an Erfahrung im Männerbereich aus seiner Zeit in der U 19 von Energie Cottbus mit. So konnte der junge Defensivspieler in seiner Ausleihzeit beim FC Strausberg und bei Energie Cottbus II Oberliga-Luft schnuppern. Seit Sommer spielte Eric Krause beim Landesligisten Kolkwitzer SV.

Mit dem Fußballspielen habe er schon früh beim 1. FC Finowfurt begonnen, erzählte Eric Krause. Ganz wichtig für seinen sportlichen Werdegang sei dann seine Zeit bei Motor gewesen. Besonders Steffen Bürgin, Winni Schrader und Rainer Segeth haben maßgeblichen Anteil daran, dass er den Sprung an die Sportschule schaffte.

Übrigens ist Eric Krause nicht der erste Westender, der diesen sportlichen Weg nach Cottbus einschlug und später zurück zum Heimatverein kam. Steven Zimmermann und Tobias Koepnick blicken auf eine ähnliche fußballerische Entwicklung. Beide kehrten nach Eberswalde zurück und zählen heute zu den Leistungsträgern im Preussen-Team. Beim 6. arxes-tolina-Cup, heute ab 18 Uhr im Sportzentrum Westend/Eberswalde, wird Eric Krause schon dabei sein.