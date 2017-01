Haus-Verband bietet Infos fÃ¼r AltanschlieÃŸer

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) "Wie weiter mit den Forderungen der Altanschließer gegenüber dem Wasserverband Strausberg-Erkner" (WSE) - diese Thematik will der Verband Haus & Grund am 11. Januar bei einer Informationsveranstaltung in der Strausberger bundtStift-Schule behandeln. Beginn ist um 18 Uhr in der Mensa der Schule in der Prötzeler Chaussee 7, kündigte Haus & Grund-Vorstand Norbert Krause an. Die in Berlin tätige Rechtsanwältin Gudrun Riedel, die seit längerem Vereine von Grundstückseigentümern betreut, werde Betroffenen Hinweise zur weiteren Verfahrensweise geben.