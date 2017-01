Frankfurter Frauen spielen um Lok-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Die Russinnen reisen für dieses Turnier knapp 600 Kilometer nach Eberswalde. Für Nancy Blume, die Organisatorin des Turnieres, eine super Geschichte. "Sportlich dürften sie klarer Favorit sein. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, gegen eine Mannschaft aus dem Ausland zu kicken?", so Blume, die für den FSV Lok Eberswalde spielt. Der Kontakt zum Zweitliga-Team aus Russland kam über Olga Kolomiets zustande, eine aktuelle Spielerin des SV Lichtenberg 47.

Nancy Blume: "Wir hatten bei Facebook in einer Gruppe für Mädchen- und Frauenfußball Teilnehmer für unser Hallenturnier gesucht. Dort hatte sich dann Olga gemeldet und die russische Mannschaft angemeldet." Für die Spielerinnen aus Russland waren die Vorbereitungen auf den bevorstehenden Deutschland-Trip recht aufwändig, alle Mitglieder des Teams mussten Visa beantragen. Übernachten wird das Team in Berlin. Neben dem russischen Zweitligisten geht Verbandsligist Blau-Weiß Hohenschönhausen als von der Spielklasse her höchstdotiertes deutsches Team an den Start. Dazu gesellen sich vier Bezirksligisten aus Berlin und die Frankfurter Frauen als Kreisligist.